Fenerbahçe'ye imzaya geliyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a telefon: Bunu unutmam

Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısında alınan 5-2'lik galibiyetin ardından transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde bir numaralı maddesi Kerem Aktürkoğlu. Fenerbahçe yönetimi, Benfica forması giyen milli futbolcunun transferi için Portekiz ekibi Benfica ile her konuda anlaşmaya vardı.

48 SAAT İÇİNDE İSTANBUL'DA

Yıllık 5 milyon euro garanti ücret alacağı konuşulan milli yıldızın, 48 saat içinde İstanbul'da olması ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu, daha sonra kendini sarı-lacivertli renklere bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak. 26 yaşındaki sol kanat, Fenerbahçe'nin 16 Ağustos Cumartesi günü Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alacak.

TRANSFERİN MALİYETİ

Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ile ilgili önemli bir detay da ortaya çıktı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; sarı-lacivertli takımın 25 milyon euro bonservis ve 2.5 milyon euro bonus karşılığında Benfica'dan kadrosuna katacağı yıldız oyuncu, transfer kesinleştiğinde Galatasaray'da forma giydiği dönemde kendisine yakın gördüğü kulüp personeli ve bazı eski futbolcuları aradı.

"GALATASARAY'DA YAŞADIKLARIM UNUTULMAZ"

Milli futbolcu, "Birlikte güzel günler geçirdik. Hayatımda çok özel ve önemli bir yeriniz var ancak bu profesyonel hayat. Benim için ne olursa olsun, hangi formayı giyersem giyeyim Galatasaaray'da yaşadıklarım unutulmaz. Üzerimde emeğiniz çok fazla. Bunu unutmam mümkün değil. Hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi.

54 MAÇTA 16 GOL

Piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 2024-2025 sezonunda çıktığı 54 maçta 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. A Milli Futbol Takımı formasıyla 44 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 2 bin 523 dakika sahada kaldı ve 12 gol, 4 asistlik skor katkısı sundu.