Icardi'den Kerem Aktürkoğlu itirafı: Fenerbahçe transferini böyle değerlendirdi

Sarı-kırmızılı takımın 7 Kasım 2024 tarihindeTottenham'a karşı 3-2 kazandığı UEFA Avrupa Ligi maçında ön çapraz bağı kopan ve menisküs hasarı oluşan Mauro Icardi, 9 aydır sahalardan uzak. Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası takım kaptanı olan32 yaşındaki Arjantinli golcü, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'I ÇOK ÖZLEDİM"

"Ne zaman yüzde 100 hazır olacaksın?" sorusuna Icardi, "Bir aydır takımla antrenmana çıkıyorum. En kısa sürede ilk maçıma çıkmak istiyorum. Bu sezon birçok hedefimiz var. Yüksek seviyede mücadele etmek, tekrar şampiyon olmak istiyoruz. 3 sene üst üste şampiyon olduk, her şeyden önce bunu devam ettirmek istiyoruz. Galatasaray'ı çok özledim. Taraftarlarımızla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum ve çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"KEREM BENİM İÇİN DEĞERLİ"

Yıldız santrfor, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu konusunda, "Futbol bu. Olur mu olmaz mı? Benfica'nın oyuncusu hala. Galatasaray için çok önemli biriydi. Galatasaray ile birlikte büyüdü. Ona en iyi dileklerimi söyleyebilirim. Benim için değerli biri, seviyorum. Beraber geçirdiğimiz zaman kıymetliydi. Kariyerinde başarılar dilerim. Kariyeri ve milli takım içinse kendi kararıdır, yapabilir" sözlerini sarf etti.

OSİMHEN SÖZLERİ

Victor Osimhen'le birlikte az sayıda maç oynadıklarını dile getiren Icardi, "Maalesef geçen sene birlikte oynadığımız maç sayısı çok az oldu. En önemlisi şampiyon olmaktı. Victor'un ve benim de ötemde antrenmanlarda yüksek performans gösteren ve dakika almak için mücadele eden birçok oyuncu var. Victor gol kralı oldu, bu sene birlikte oynayacağız ve çok keyif alacağımızdan eminiz" dedi.