Kadıköy'de "6-0" işareti yapmıştı! Galatasaray'dan Fatih Akyel'in takımına sürpriz transfer

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Fatih Akyel, Mallorca forması giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerin 6-0'lık derbi galibiyetine gönderme olarak, Kadıköy'de kendisini tribüne çağıran taraftarları "6 işareti" ile selamlayan eski milli futbolcu, bu hareketiyle Galatasaraylıların büyük tepkini çekmişti. Akyel'in teknik direktörlüğünü yaptığı TFF 3'üncü Lig ekibi, sarı-kırmızılılardan sürpriz bir transfer yaptı.

Galatasaray'ın 20 yaşındaki stoperi Ali Yeşilyurt, Fenerbahçe forması da giyen ve Kadıköy'de tribünlere 6 işareti yapması gündem olan sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Fatih Akyel yönetimindeki TFF 3'üncü Lig ekibine transfer oldu.

Kadıköy'de

Fatih Akyel'in çalıştırdığı Yalova FK, defans hattına Galatasaray’dan sürpriz bir takviye gerçekleştirdi. Ajansspor'da yer alan habere göre; geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Moldova ekibi Zimbru FC'de kiralık olarak geçiren Galatasaray'ın genç oyuncusu, Yalova temsilcisine kiralandı.

Kadıköy'de

Ocak 2025'te Galatasaray ile olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatan 1.92 boyundaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon bazı maçlarda A Takım kadrosuna alınsa da forma şansı bulamamıştı. Yeşilyurt, 2024-2025 sezonunda U19'da 4, Zimbru FC'de bir maçta görev yapmıştı.

