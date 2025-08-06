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La Masia'daki oda arkadaşından olay Icardi itirafı! "Sapanla güvercin avladı, gözümün önünde pişirip yedi"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da taraftarların sevgilisi Mauro Icardi, 2008-2011 yılları arasında La Masia'da (Barcelona'nın futbolcu akademisi) forma giymişti. Arjantinli yıldız ile İspanyol devinin altyapısında yolları kesişen Sergi Gomez, yıllar sonra çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Galatasaray'da sakatlıktan dönen Mauro Icardi, futbol kariyerine dair şaşırtıcı bir olayla gündeme geldi. Söz konusu hikayeyi payaşan isim, Icardi'nin eski takım arkadaşı Sergi Gomez oldu. Espanyol’dan bu yaz ayrılan ve şu an kulüpsüz olan 32 yaşındaki stoper, katıldığı YouTube programında, Icardi ile Barcelona altyapısı yıllarına dair ilginç bir hatırasını anlattı.

La Masia'daki oda arkadaşından olay Icardi itirafı! 'Sapanla güvercin avladı, gözümün önünde pişirip yedi

"20-30 METRE YÜKSEKLİKTEN VURDU"

O dönem Icardi ile aynı evi paylaşan Sergi Gomez, "Mauro, bir gün ‘Sergi, gel parka gidelim’ dedi. Elinde Y şeklinde kesilmiş bir tahta ve ucuna bağlanmış lastikle kendi yaptığı bir sapan vardı. Parka gittik, bana yukarıyı işaret edip, ‘Görüyor musun?’ dedi. Çam kozalağı sanıyorum ama yukarıda neredeyse görünmeyen bir güvercin varmış. Taşı yerleştirdi, lastiği çekti ve güvercini 20-30 metre yükseklikten vurdu" ifadelerini kullandı.

La Masia'daki oda arkadaşından olay Icardi itirafı! 'Sapanla güvercin avladı, gözümün önünde pişirip yedi

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE YEDİ"

Olayı anlatmayı sürdüren deneyimli futbolcu, "La Masia’ya döndük, kuşun tüylerini yoldu, içine tel geçirdi, bir ateş yaktı ve o kuşu pişirip gözümün önünde yedi. O an, ‘Eğer böyle başladıysak beni neler bekliyor?’ diye düşündüm. Mauro’ya çok değer veriyorum. Onunla çok şey paylaştık, bu anı kalbimde saklıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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