Hasan Şaş'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Herkes tercihiyle yaşar!

Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord galibiyeti sonrası transferde gaza basan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Portekiz temsilcisi Benfica ile her konuda anlaştı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Kerem Aktürkoğlu sağlık kontrolü ve resmi imza için bu hafta içerisinde İstanbul'a gelecek.

İlgili Haber Bu an son defa yaşanmış olabilir! Herkes Kerem Aktürkoğlu'nun görüntüsünü konuşuyor

Kerem'in Fenerbahçe ile anlaşması Galatasaraylılar tarafından tepkiyle karşılanırken, eski futbolcu Hasan Şaş'tan çok konuşulacak bir açıklama geldi. SporON Youtube kanalında Kerem transferini değerlendiren Şaş, şunları söyledi:

"ALLAHIM BENİ GALATASARAY'A BEKÇİ YAP" "Kerem Aktürkoğlu meselesi... Ben sana bir hikaye anlatayım; Yaşım 12, Galatasaray için kendimi parçalıyorum. 1988 yılındayız. Galatasaray, Adana'ya geldi. Benim o maça gitmem lazım. Şimdinin parası 500 TL lazım, param yok. Çarşıdayım, bana 'Gel balık tutalım' dediler. Tekneyle çıktık, ağ attık. 1 tane bile balık tutamadık. Oraya oturdum; 'Allah'ım beni Galatasaray'a bekçi yap, malzemeci yap, yap ki bu futbolcuları göreyim' dedim... Benim tercihim buydu. Herkes tercihleriyle yaşar, Galatasaray'ın içine gireceğim' dedim ve girdim."

"Çok büyük paralar, insanın aklını çeler"

"Başarılı olmak, yanına karakter koymak ve orada durmak çok zordur" diyen Hasan Şaş, "Şimdiki dönemde paralar çok büyük. Ben bir futbolcuya niye bu takıma gittin demem. Çok büyük paralar, insanın aklını çeler." dedi.

"HERKES TERCİHİYLE YAŞAR"

Zamanında kendisine de birçok teklif geldiğini vurgulayan Hasan Şaş, "Bize teklif gelmedi mi? Onları tek tek anlatsam program yetmez. Bana gelen teklifleri kabul etseydim şu an bu programa yalıdan geliyordum. Ben Galatasaray tercihimi hiçbir zaman değiştirmedim. Hayallerimin peşinden gittim. Herkes tercihiyle yaşar!" diyerek sözlerini tamamladı.