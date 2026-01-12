Yerli ve milli otomobil markası Togg, 2025 yılında dikkat çeken ve birçok kişinin faydalandığı kampanyalarına yeni yılda da devam ediyor. Ocak ayında 600 bin TL'ye kadar sıfır faizle Togg T10F ya da Togg T10X alınabiliyor.

Geride bıraktığımız 2025 yılını 27 bin 583 adet Togg T10X ve 11 bin 437 adetlik Togg F10F satışıyla toplam 39 bin 20 adetlik teslimatla kapatan Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, 2026 yılının ilk kampanyasını duyurdu. 2025 yılında yaptığı kampanyalarla satışlarını artıran marka 2026 yılı Ocak ayında da hem T10X hem de sedan modeli T10F'in kampanyalarına devam ediyor.

TOGG'DA YÜZDE 0 FAİZ İMKANI T10F V2 T10F 4More versiyonları için 600.000 TL'ye 12 ay vade ile yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor. Bu fırsattan yararlananların aylık ödemesi 50.000 TL oluyor. T10F V2, 1.700.000 TL'ye 48 ay yüzde 2,38 faizli kredi ile alınabiliyor. Burada da aylık ödeme 68.455 TL oluyor. T10F V1 için yüzde 2,42 faiz oranıyla 48 ay vadeli 1.300.000 TL'lik kredi imkanından faydalanmak isteyenlerin aylık ödemesi ise 52.847 TL'ye geliyor. T10F 4More için 1.500.000 TL'lik kredi kullanmak isteyenler için, yüzde 2,33 faiz oranıyla 36 ay vadeli ve aylık ödemesi 69.004 TL olan kampanya sunuluyor.

Togg T10X TOGG T10X KAMPANYALARI Togg'un SUV modeli T10X V2 için yüzde 0 faizli 400 bin TL ve T10X 4More versiyonu için ise 600 bin TL'lik kredi imkanı sunuluyor. Aylık ödemeleri ise sırasıyla 33.334 ve 50.000 TL. T10X V1 için 48 ay vade, yüzde 2,42 faiz oranıyla 1.300.000 TL'lik kredi imkanı sunuluyor. Aylık ödemesi ise 52.847 TL.



T10X V2 için yine 48 ay vadeli yüzde 2,38 faiz oranıyla 1,7 milyon TL'lik kredi alınabiliyor. Aylık ödemesi 68.455 TL.



T10X 4More ise 36 vade imkanı ve yüzde 2,33 faiz oranıyla 1.500.000 TL'lik kredi kullanılabiliyor. Burada da aylık ödeme 69.004 TL.

KURUMSALA ÖZEL KAMPANYALAR Markanın kurumsal kullanıcılar için sunduğu Ocak ayı kampanyasında, hem T10X hem de T10F'in V2 ve 4More versiyonları için sunulan 1.900.000 TL 48 ay vade ve yüzde 2,72 faizli kredi avantajlı dikkat çekiyor. Bu kredinin aylık ödemesi 73.212 TL'ye oluyor. Ayrıca, T10F V2 ile T10F ve T10X 4More için 600.000 TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla 12 ay vadeli kredi imkanı sunuluyor. T10X V2 için ise 400.000 TL'ye 0 faiz imkanı var. T10F ve T10X V1 için ise 1.300.000 TL'ye 48 ay vadeli yüzde 2,75 faiz oranıyla sunulan kredinin aylık ödemesi 50.389 TL'ye geliyor.

Togg güncel fiyat listesi TOGG GÜNCEL FİYAT LİSTESİ T10F V1 RWD Standart Menzil (350 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon, 1.860.000 TL’den T10F V1 RWD Uzun Menzil (623 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon 2.170.000 TL’den T10F V2 RWD Uzun Menzil (610 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon 2.345.000 TL’den T10F V2 4More (523 km menzil) 320 kW’lık 4 tekerden çekişli versiyon ise 3.127.000’den satılıyor. T10X V1 RWD Standart Menzil (314 km) 1.870.000 TL’den T10X V1 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.180.000 TL’den T10X V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.371.000 TL’den T10X V2 4More Obsidiyen (468 km menzil) 3.178.000’den satılıyor.

OPSİYON LİSTESİ V1 versiyon için 19 İnç Jantlar 40.000 TL, Teknoloji ve Konfor Paketi ise 50.000 TL, 22 kW AC Şarj Kapasitesi 40.000 TL, Panoramik Cam Tavan ise 65.000 TL. V2 versiyon için Kış Paketi 25.000 TL, Akıllı Destek Paketi 30.000 TL, 22 kW AC Şarj Kapasitesi 40.000 TL, Panoramik Cam Tavan ise 65.000 TL, Meridian Premium Ses Sistemi 65.000 TL’den satılıyor. V2 4More versiyon için tek paket olan Obsidiyen Tasarım Paketi ise 100.000 TL’den satılıyor.

