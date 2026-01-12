Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada otomobilin kağıt gibi ezilmesi dikkat çekti.

Adıyaman'da Kahta kara yolunda feci bir trafik kazası meydana geldi. Bir otomobil, otobüs ile kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİL KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi ezilirken, otomobilde bulunan Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

