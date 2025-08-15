Çılgın rakam açıklandı! Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para ortaya çıktı 

Fenerbahçe'de Haziran 2018'de gerçekleşen seçimli kongrede Aziz Yıldırım'ın yerine başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç'un, geride kalan 7 yıllık sürede kulübe sponsorluklar dışında şahsi hesabından 130 milyon euronun üzerinde para aktardığı ortaya çıktı.

"130 MİLYON EURO BELLİ DÖNEMLERDE HİBEYE ÇEVRİLİYOR"

343 Digital'e açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, "Bu tutarlar belirli dönemlerde hibeye çevrilerek, muhasebe standartlarına uygun şekilde kayıtlara geçiriliyor. Başkanımızın 70 milyon euro alacağı bulunuyor ancak kendisi bu alacağından kamuoyu önünde vazgeçti" ifadelerini kullandı.

"HEMEN BUGÜN BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKABİLİRİZ"

Kulübün borcunu açıklayan ve Bankalar Birliği sürecine değinen Göktürk, "Fenerbahçe'nin 25 milyar borcu yok. Fenerbahçe'nin 31 Mayıs 2025 mali tablolarında finansal ve ticari nakit borç toplamı 223 milyon euro, yani 10 milyar TL'nin altındadır. Fenerbahçe isterse hemen bugün Bankalar Birliği'nden çıkabilir. En doğru, en avantajlı ve kulübümüzün menfaatine olacak şekilde bu süreçten çıkmayı hedefliyoruz" sözlerini sarf etti.