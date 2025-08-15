Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı! Bir dakika bile oynamadan Portekiz Ligi'ne gitti

Sarı-lacivertlilerde Mısırlı stoper Omar Fayed, satın alma opsiyonu ile Portekiz Ligi takımlarından Arouca'ya kiralandı. Ağustos 2023'te İsmail Kartal döneminde 4 yıllık sözleşme imzalanan genç futbolcunun, Fenerbahçe'de hiçbir maçta süre almadan Türkiye'den ayrılması dikkat çekti. 

Fenerbahçe'de ayrılanlar kervanına Omar Fayed de eklendi. 22 yaşındaki Mısırlı stoper, Portekiz Ligi ekiplerinden Arouca'ya bir yıllık imza attı.

"SAKATLIKTAN UZAK, BAŞARILI SEZON DİLERİZ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed’in, 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda FC Arouca kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz" denildi.

VEDA SAYISI 11'E ÇIKTI

Fenerbahçe'de Omar Fayed öncesi Edin Dzeko, Dusan Tadic, Osayi-Samuel, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Emir Ortakaya, Yiğit Fidan, Burak Kapacak, Arda Akgün ve Ertuğrul Çetin ile yollar ayrılmıştı.

