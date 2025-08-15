PFDK açıkladı: Fenerbahçe'ye 5.7 milyon TL ceza! İşte nedeni...
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü'ne "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" gerekçesiyle 2.7 milyon TL, yönetici Sertac Komsuoğlu'na ise 30 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası verdi.
PFDK, Gaziantep FK-Galatasaray karşılaşması sonrası kulüp internet sitesinde yayımlanan açıklama ile ilgili, Fenerbahçe ve Başkan Vekili Sertac Komsuoğlu hakkında kararını açıkladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 700 bin TL, Komsuoğlu'na ise 3 milyon TL para cezasının yanı sıra 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Disiplin kurulu; Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK hakkında ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin TL para cezası kararına hükmetti.
