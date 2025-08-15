PFDK açıkladı: Fenerbahçe'ye 5.7 milyon TL ceza! İşte nedeni...

PFDK, Gaziantep FK-Galatasaray karşılaşması sonrası kulüp internet sitesinde yayımlanan açıklama ile ilgili, Fenerbahçe ve Başkan Vekili Sertac Komsuoğlu hakkında kararını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 700 bin TL, Komsuoğlu'na ise 3 milyon TL para cezasının yanı sıra 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Disiplin kurulu; Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK hakkında ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin TL para cezası kararına hükmetti.