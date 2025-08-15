Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > PFDK açıkladı: Fenerbahçe'ye 5.7 milyon TL ceza! İşte nedeni...

PFDK açıkladı: Fenerbahçe'ye 5.7 milyon TL ceza! İşte nedeni...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PFDK açıkladı: Fenerbahçe&#039;ye 5.7 milyon TL ceza! İşte nedeni...
Fenerbahçe, PFDK, Ceza, Açıklama, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü'ne "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" gerekçesiyle 2.7 milyon TL, yönetici Sertac Komsuoğlu'na ise 30 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası verdi.

PFDK, Gaziantep FK-Galatasaray karşılaşması sonrası kulüp internet sitesinde yayımlanan açıklama ile ilgili, Fenerbahçe ve Başkan Vekili Sertac Komsuoğlu hakkında kararını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 700 bin TL, Komsuoğlu'na ise 3 milyon TL para cezasının yanı sıra 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK açıkladı: Fenerbahçe'ye 5.7 milyon TL ceza! İşte nedeni... - 1. Resim

Disiplin kurulu; Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK hakkında ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin TL para cezası kararına hükmetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem boşanıyor! Altınlarını geri isteyip nedenini açıkladı58 yıldır mesleğine sahip çıkıyor! Yapacak kimse kalmadı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonsporlu Batagov'a İngiltere'den ilgi çok! Premier takip - SporTrabzonsporlu Batagov'a İngiltere'den ilgi çok!Manchester City'nin kalecisi Ederson için derbi başladı! Fenerbahçe ve Galatasaray yarış içinde - SporEderson için derbi başladı! F.Bahçe ve G.saray yarışıyorBarış Alper Yılmaz, 10 milyon avroluk teklifi düşünüyor! Kafası karıştı - SporBarış Alper Yılmaz, 10 milyon avroluk teklifi düşünüyorSolskjaer'den Beşiktaş için acı itiraf: Maçlara böyle başlarsak, kazanmak zor - SporSolskjaer'den Beşiktaş için acı itirafBaşakşehir play-off'ta Rumen ekibi Universitatea Craiova ile karşılaşacak - SporBaşakşehir play-off'ta Rumen ekibi Universitatea Craiova ile karşılaşacakArda Turan oyundan atıldı! Shakhtar'ı eleyen Panathinaikos, Samsunspor'un rakibi oldu - SporArda Turan kırmızı kart gördü, Shaktar Donetsk elendi!
Sonraki Haber Yükleniyor...