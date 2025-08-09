Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İlk günden ortalık fena karıştı! Fenerbahçe "Kirli yapı" dedi, Galatasaray'dan olay cevap geldi

Süper Lig'de yeni sezonun ilk düdüğü dün akşam çaldı. Son şampiyon Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, konuk ekip lehine 2 kez penaltı noktasını gösterdi. Geçtiğimiz sezon birçok maçın ardından hakem yönetimleri sebebiyle Galatasaray'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 90 dakika sonunda sert bir açıklamaya imza attı. Sarı-kırmızılılar, fotoğraflı cevap verdi. 

Galatasaray, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in yokluğunda santrfor olarak oynayan Barış Alper Yılmaz'ın 2 gol ve bir asistle yıldızlaştığı maçta, Gaziantep FK engelini 3-0'la geçti. Hakem Ali Şansalan, biri VAR müdahalesiyle olmak üzere 2 defa penaltı kararı verdi.Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili, maçtan sonra "TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK’den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır" açıklamasını yaptı. Galatasaray'dan ise Alman yıldızı Leroy Sane'li mesaj geldi.

FENERBAHÇE'DEN HAKEM TEPKİSİ: HER YÖNÜYLE ARAŞTIRILSIN

Sarı-lacivcertli kulübün sosyal medya hesabından "Kamuoyuna Açıklama" başlığıyla paylaşılan açıklama şöyle:

"Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.

Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz.

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK’den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır.

Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan’ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.

MHK Başkanı’nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır!

Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir.

A. Sertaç Komsuoğlu
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili"

GALATASARAY'DAN SANE GÖNDERMESİ

Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'ye dikkat çeken bir fotoğrafla cevap vermeyi tercih etti. Sarı-lacivertlilerin de transfer listesinde olan ancak Galatasaray'ın kadrosuna katmayı başardığı Leroy Sane'nin "sus" işareti yaptığı fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu. Bu kare, hakem tepkisine gönderme olarak yorumlandı.

