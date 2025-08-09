İlk günden ortalık fena karıştı! Fenerbahçe "Kirli yapı" dedi, Galatasaray'dan olay cevap geldi

Galatasaray, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in yokluğunda santrfor olarak oynayan Barış Alper Yılmaz'ın 2 gol ve bir asistle yıldızlaştığı maçta, Gaziantep FK engelini 3-0'la geçti. Hakem Ali Şansalan, biri VAR müdahalesiyle olmak üzere 2 defa penaltı kararı verdi.Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili, maçtan sonra "TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK’den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır" açıklamasını yaptı. Galatasaray'dan ise Alman yıldızı Leroy Sane'li mesaj geldi.

Sarı-lacivcertli kulübün sosyal medya hesabından "Kamuoyuna Açıklama" başlığıyla paylaşılan açıklama şöyle:

Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz.

" Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK’den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır.

Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan’ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.

MHK Başkanı’nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır!

Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir.

A. Sertaç Komsuoğlu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili"