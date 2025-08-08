Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'den Premier Lig'e... En-Nesyri planı: Çılgın teklifi böyle duyurdular

Fenerbahçe'den Premier Lig'e... En-Nesyri planı: Çılgın teklifi böyle duyurdular

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Sevilla'dan 19,5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'ye, West Ham United talip oldu. "En pahalı transfer" olarak sarı-lacivertli kulüp tarihine geçen Faslı santrfor için Premier Lig devinin rekor bir teklif sunacağı konuşuluyor.

Sarı-lacivertli takımın Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, West Ham United'ın radarına girdi. İngiliz kulübünün, 28 yaşındaki forvet için servet değerinde teklif hazırladığı öne sürüldü.

40 MİLYON EURO

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre, ceza sahası içinde etkili bir golcü arayışında olan West Ham United, gözünü En-Nesyri'ye dikti. Premier Lig ekibinin, Faslı oyuncuyu listesinin başına koyduğu ve Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk teklifte bulunacağı iddia edildi.

EN-NESYRI'SİZ SENARYO

Fenerbahçe'nin söz konusu teklifi reddetmesinin oldukça güç olduğu aktarılırken, sarı-lacivertlilerin şimdiden En-Nesyri'siz senaryoya hazırlandığı belirtildi.

53 MAÇTA 30 GOL

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıktı. 28 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda 30 gol ve 7 asistlik skor katkısı sundu.

