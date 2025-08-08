Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu kararı! O detay ortaya çıktı: Transferin önünde tek engel

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin 5 milyon euro garanti ücretten 4 yıllık sözleşme teklifine "evet" dedi. Benfica'ya sunulan "bonvervis artı bonus" teklifi de büyük oranda kabul edildi. Ancak Benfica'da, Şampiyonlar Ligi'ne katılım biletinin muhtremel bir Fenerbahçe eşleşmesinden geçmesi kafaları karıştırıyor.

Galatasaray'dan Eylül 2024'te 12 milyon euro bonservis karşılığında gittiği Benfica'da başarılı bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e farklı bir forma altında dönmek için gün sayıyor. 26 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'ye transferi sadece Türkiye'de değil, Portekiz'de de manşetlerden inmiyor.

TRANSFER PLAY-OFF SONRASINA KALDI

Sporx'in Portekiz basınından aktardığı habere göre; Benfica'dan ayrılmaya kararlı olan ve Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşma sağlayan milli futbolcunun, sarı-lacivertli formayı giymek için Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının sonrasını beklemesi gerekecek.

DEVLER LİGİ'NDE OLASI FENERBAHÇE-BENFICA EŞLEŞMESİ

Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Nice karşısında Fransa'da oynadığı ilk maçı 2-0 kazanan Benfica, play-off biletini neredeyse cebine koyarken; gözler Fenerbahçe-Feyenoord maçına çevrildi. Sarı-lacivertli ekibin, 2-1'lik mağlubiyetin Kadıköy'deki rövanşında turu atlaması halinde, play-off'taki rakibi Benfica olacak. Portekiz ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nu rakip olarak sahada görmek istemiyor. 

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Öte yandan haberde, 26 yaşındaki sol kanat için Fenerbahçe'nin yaptığı 22 milyon euro bonservis artı 3 milyon euro bonus teklifine, Benfica Başkanı Rui Costa'nın sıcak yaklaştığı belirtildi.

