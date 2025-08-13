Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şampiyonlar Ligi'ne kalmadan çılgın para! Fenerbahçe, Avrupa'da ne kadar kazanacak?

Şampiyonlar Ligi'ne kalmadan çılgın para! Fenerbahçe, Avrupa'da ne kadar kazanacak?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek, play-off'a adını yazdırdı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda yoluna devam eden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de tribünleri dolduran taraftarına güzel bir futbol akşamı yaşatırken; önemli bir geliri de kasasına koydu. Peki temsilcimizin bu sezon muhtemel Avrupa geliri ne olacak? İşte cevabı...

SPOR SERVİSİ - UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda'nın Feyenoord takımını konuk eden Fenerbahçe, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılarak, play-off turuna yükseldi. Toplamda 4-0 ile Nice'i eleyen Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler, Portekiz ekibini de elemesi halinde Devler Ligi hasretine son verip, lig etabına yükselecek.

Şampiyonlar Ligi'ne kalmadan çılgın para! Fenerbahçe, Avrupa'da ne kadar kazanacak? - 1. Resim

4,5 MİLYON EURO ÖDÜL

Taraftarı önünde sergilediği üst düzey oyunla Feyenoord'u Şampiyonlar Ligi dışında bırakan Fenerbahçe, bu başarı ile yaklaşık 4,5 milyon euro gelir elde etti. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde ise sadece "katılım payı" olarak 18,6 milyon euro kazanacak.

Şampiyonlar Ligi'ne kalmadan çılgın para! Fenerbahçe, Avrupa'da ne kadar kazanacak? - 2. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 30 MİLYON EURO GARANTİ

Şampiyonlar Ligi'ne katılım, UEFA'nın yeni ödül havuzu (lig aşamasındaki sıralama, kulüp katsayısı) sayesinde maç oynanmadan (lig aşamasında her galibiyet 2,1 milyon euro, her beraberlik 700 bin euro) yaklaşık 30 milyon euro olacak.

Geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nin play-off aşamasında Galatasaray'e eleyen İşviçre temsilcisi Young Boys, Kupa 1'de puan dahi alamamasına rağmen kasasına toplam 30 milyon euro koymuştu.

Şampiyonlar Ligi'ne kalmadan çılgın para! Fenerbahçe, Avrupa'da ne kadar kazanacak? - 3. Resim

AVRUPA LİGİ'NDE 15 MİLYON EURO GARANTİ

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, play-off turunda Benfica'ya 2 maç sonunda elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek ve henüz maç oynanmadan (lig aşamasında her galibiyet 450 bin euro) toplam 15 milyon euro geliri garantileyecek.

Şampiyonlar Ligi'ne kalmadan çılgın para! Fenerbahçe, Avrupa'da ne kadar kazanacak? - 4. Resim

 

