Galatasaray'da kayıp yıldız: 3 kupası var

Sarı-kırmızılı camiada sportif başarıyla birlikte Başkan Dursun Özbek'in "Kasada bayağı bir şey var" diye tariflediği mali yapı yüz güldürürken, puzzle'ın eksik parçası Avrupa için el yükseltilmiş durumda. Sane ve Osimhen'e ek olarak Ederson, İlkay ve Boey olası beklentileriyle 2025 model kadronun konfor alanı genişliyor. İşin vedalar boyutu da var ki, sadece bu yıl ligde üst sıraları zorlayabilecek kapasitede ilk 11 oluşturacak kadar futbolcu giderken, bir isim oynamasa dahi her daim yerini koruyor.

Barcelona CV'li genç yetenek

Şimdilerde tek oyuncu için 75 milyon euro bonservis ödeme taahhüdünde bulunup, kırılması zor bir rekora imza atan Galatasaray, art arda kupalar serisine başlamadan hemen önce ligi 14 mağlubiyetle 13'üncü sırada tamamladığı kabus bir sezon yaşadı. Mazisinde Avrupa şampiyonlukları olan camianın yurt dışı bileti alamadığı büyük hayal kırıklığı sonrası Haziran 2022'de önce Okan Buruk hamlesi, bir ay sonra "yıldız" kategorisinden Torreira ve Mertens transferleriyle kabuk değiştirme hamlesine girişildi. Heyecanla karşılanan imzaların ardından CV'sinde Barcelona yazan genç bir yetenek daha kadroya dahil edildi; Yusuf Demir.

Kontenjana takılmadı

Başarının en büyük mimarlarından Torreira ile aynı dönemde, aynı paraya -6 milyon euro bonservis- alınan oyuncu, Avusturya Milli Takımı forması giydiği için Türkiye'de "yabancı oyuncu" statüsünde. 14 olan kontenjanın TFF'nin kısıtlayıcı kurallarıyla daraltılmasına karşın Galatasaray kadrosunda kalmayı sürdüren bir futbolcudan bahsediyoruz. Okan Buruk'un forma şansı tanımasa da her fırsatta övgüyle söz ettiği Yusuf'dan tüm şartlar aleyhineyken bile vazgeçmemesi dikkat çekici.

Bir golü 3 milyon euro

30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki "geleceğin yıldızı"nın istatistikleri şaşırtıcı. Basel'e kiralık gönderildiği 2023-2024 dışında Galatasaray'da geçirdiği 2 sezonda sadece 23 maçta 582 dakika sahada kalmış; ilk 11'de 5 defa başlayıp, 90 dakikayı 3 sefer tamamlamış bir isimden bahsediyoruz. 2 gol, 2 asistlik skor katkısı ile bonservis hesabıyla kabaca tek golü 3 milyon euro. Cuesta ve Nelsson, yabancı kontenjanına yer açmak için TFF'ye bildirilen A Takım Kadrosu'na yazılmazken, aynı şartları taşıyan Yusuf Demir ise listede.

Son senesi olmayabilir

Muslera, Mertens, Kerem Demirbay, Mathias Ross, Halil Dervişoğlu, Taylan, Frankowski ve son olarak Morata'nın ayrılığının ardından Okan Buruk'un isim vererek duyurduğu Köhn ve Nelsson'un vedasıyla birlikte sarı-kırmızılı takımdan yeni sezonda 11 oyuncu eksilmiş olacak; yani Süper Lig'de rahatlıkla üst sıralar için mücadele verebilecek kapasitede takım.

Hiçbir demeçte "" listesinde adı geçmediğinden hareketle; basına yansıyan kontratın uzatılması amacıyla menajeriyle görüşmelere başlandığı haberleri de hesaba katılırsa Yusuf Demir, geçen sezona oranlakazanacağı sözleşmesinin son senesini de Galatasaray'da geçirecek.

10 milyon euroluk yatırım

Pek de katkı sağlayamadığı 2 Süper Lig ve son Türkiye Kupası şampiyonluğu karelerinde kendine yer bulan genç oyuncunun, yeni sezonda teknik direktöründen müsabakaların son bölümünde değişiklik hakkı dolsun diye yapılan "olmasa da olur" hamleler haricinde formayı alması bir hayli zor duruyor.

Ziyech, Oliveira, Mata, Zaha... Galatasaray'da son yıllarda yazılı olmayan bir kural şeklinde benimsenen; adı-kariyeri ne denli büyük olursa olsun, milyon eurolar ödense de "" mottosunda sıra her an Yusuf'a da gelebilir. Maaşıyla birlikte maliyeti 10 milyon euroya yaklaşan futbolcu beklenen patlamayı bu sene yapabilecek mi, bekleyip göreceğiz