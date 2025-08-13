Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Feyenoord maçında sakatlanmışlardı! Amrabat ve Mert Müldür'ün son durumu

Feyenoord maçında sakatlanmışlardı! Amrabat ve Mert Müldür'ün son durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Feyenoord maçında sakatlanmışlardı! Amrabat ve Mert Müldür&#039;ün son durumu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Fenerbahçe'nin sahasında 5-2 kazanarak, adını play-off'a yazdırdığı Feyenoord maçında sakatlanan Mert Müldür ve Sofyan Amrabat'ın son durumları belli oldu.

Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Fenerbahçe, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Feyenoord'u sahasında 5-2 mağlup ederek, Avrupa'nın kulüler düzeyindeki en önemli organizasyonunda play-off turuna yükseldi. Karşılaşmada sakatlık geçiren Sofyan Amrabat ve Mert Müldür'ün sağlık durumları netlik kazandı.

Feyenoord maçında sakatlanmışlardı! Amrabat ve Mert Müldür'ün son durumu - 1. Resim

AMRABAT MÜJDESİ 

28 yaşındaki Faslı futbolcunun MR'a girmesine gerek görülmedi. Amrabat'ın ciddi bir sakatlığı bulunmadığı ortaya çıktı.

MERT MÜLDÜR'DEN KÖTÜ HABER

Omzundan sakatlanan ve geçmişte yaşadığı bir sakatlık sebebiyle aynı bölgede hasar bulunan Mert Müldür, MR'a girdi. Milli futbolcunun ameliyat olma ihtimali bulunuyor ancak operasyon tarihiyle ilgili henüz karar verilmedi. Müldür'ün, geçici tedaviyle oynamaya devam edebileceği öğrenildi.



2025 - 2026 eğitim öğretim yılı ne zaman? Ara ve yarıyıl tatilinde takvim belli oldu
