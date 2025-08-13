Feyenoord maçında sakatlanmışlardı! Amrabat ve Mert Müldür'ün son durumu

Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Fenerbahçe, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Feyenoord'u sahasında 5-2 mağlup ederek, Avrupa'nın kulüler düzeyindeki en önemli organizasyonunda play-off turuna yükseldi. Karşılaşmada sakatlık geçiren Sofyan Amrabat ve Mert Müldür'ün sağlık durumları netlik kazandı.

AMRABAT MÜJDESİ

28 yaşındaki Faslı futbolcunun MR'a girmesine gerek görülmedi. Amrabat'ın ciddi bir sakatlığı bulunmadığı ortaya çıktı.

MERT MÜLDÜR'DEN KÖTÜ HABER

Omzundan sakatlanan ve geçmişte yaşadığı bir sakatlık sebebiyle aynı bölgede hasar bulunan Mert Müldür, MR'a girdi. Milli futbolcunun ameliyat olma ihtimali bulunuyor ancak operasyon tarihiyle ilgili henüz karar verilmedi. Müldür'ün, geçici tedaviyle oynamaya devam edebileceği öğrenildi.