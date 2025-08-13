Şampiyonlar Ligi yolunda son engel! Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimalini duyurdular

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek, adını play-off turuna yazdırdı. Fenerbahçe, lig etabına yükselmek için Portekiz'in Benfica takımı ile karşı karşıya gelecek.

Football Meets Data adlı futbol veri sitesi, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki eşleşmelere dair dikkat çeken istatistiki veriler paylaştı. Benfica'ya yüzde 68, Fenerbahçe'ya ise yüzde 32 şans tanındı.

Play-off'ta tur atlama ihtimalleri şöyle verildi:

Karabağ (yüzde 52) - Ferencvaros (yüzde 48)

Bodo/Glimt (yüzde 58) - Strum Graz (yüzde 42)

Kopenhag (yüzde 63) - Basel (yüzde 37)

Kızılyıldız (yüzde 64) - Pafos (yüzde 36)

Club Brugge (yüzde 66) - Rangers (yüzde 34)

Celtic (yüzde 90) - Kairat Almaty (yüzde 10)

Benfica (yüzde 68) - Fenerbahçe (yüzde 32)