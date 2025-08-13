Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şampiyonlar Ligi yolunda son engel! Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimalini duyurdular

Şampiyonlar Ligi yolunda son engel! Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimalini duyurdular

Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi yolunda son engel! Fenerbahçe&#039;nin Benfica&#039;yı eleme ihtimalini duyurdular
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli turnuvası Şampiyonlar Ligi'ne aktılım mücadelesi veren Fenerbahçe, 3'üncü Eleme Turu'nda 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında 5-2'lik galibiyetle Feyenoord'u eledi. Ünlü futbol veri sitesi, tamsilcimizin pay-off'ta Benfica ile eşleşmesinin ardından dikkat çeken bir tahmine imza atı. Football Meets Data, Devler Ligi Play-Off Turu eşleşmeler için istatistiki veriler paylaştı.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek, adını play-off turuna yazdırdı. Fenerbahçe, lig etabına yükselmek için Portekiz'in Benfica takımı ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi yolunda son engel! Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimalini duyurdular - 1. Resim

Football Meets Data adlı futbol veri sitesi, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki eşleşmelere dair dikkat çeken istatistiki veriler paylaştı. Benfica'ya yüzde 68, Fenerbahçe'ya ise yüzde 32 şans tanındı.

Play-off'ta tur atlama ihtimalleri şöyle verildi:

Karabağ (yüzde 52) - Ferencvaros (yüzde  48) 

Bodo/Glimt (yüzde 58) - Strum Graz (yüzde 42)

Kopenhag (yüzde 63) - Basel (yüzde 37)

Kızılyıldız (yüzde 64) - Pafos (yüzde 36) 

Club Brugge (yüzde 66) - Rangers (yüzde 34)

Celtic (yüzde 90) - Kairat Almaty (yüzde 10)

Benfica (yüzde 68) - Fenerbahçe (yüzde 32)

