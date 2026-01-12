Zonguldak’ta yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi iki evin üzerine düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evlerde maddi hasar oluştu. Bölge güvenlik önlemleriyle kapatıldı.

Zonguldak’ın Merkez ilçesinde meydana gelen heyelan paniğe neden oldu. Terakki Mahallesi Hacıbaba Sokak’ta, yamaçta bulunan taşlık ve toprak alandan kopan kaya parçaları ile toprak kütlesi, aşağıda yer alan iki evin üzerine devrildi. Büyük bir gürültüyle yaşanan olayda yaralanan olmadı.

Yamaçtan kopan kaya ve toprak iki evi vurdu! Büyük bir gürültüyle dışarı fırladık

Gürültüyü duyarak dışarı çıkan mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye Zonguldak Belediyesi ile AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, kayan kütlenin evlerin çatı ve arka cephelerinde hasara yol açtığı, ancak yapıların iç kısımlarında hayati tehlike oluşturacak bir yıkımın bulunmadığı tespit edildi.

"BÜYÜK BİR PANİK YAŞADIK"

Evi zarar gören vatandaşlardan Cemile Zilifli, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Büyük bir ses duyduğunu belirten Zilifli, “Yukarıdan gelen gürültüyle çok korktuk. Dışarı çıktığımda komşunun duvarıyla birlikte toprağın evimizin arkasına dolduğunu gördüm. Belediye ve AFAD ekipleri gelip inceleme yaptı. Heyelan evin içine girmedi ama büyük bir panik yaşadık” dedi.

Zilifli, evde 5 kişilik ailesiyle yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

Yetkililer, bölgede detaylı risk analizi ve inceleme çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, heyelanın meydana geldiği alanın tedbir amacıyla branda ile kapatıldığını açıkladı. Olası yeni bir risk durumuna karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası