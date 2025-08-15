Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ali Koç'tan taraftara transfer müjdesi... Fenerbahçe'ye 2 kanat ve 1 orta saha takviyesi

Ali Koç'tan taraftara transfer müjdesi... Fenerbahçe'ye 2 kanat ve 1 orta saha takviyesi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ali Koç'tan taraftara transfer müjdesi... Fenerbahçe'ye 2 kanat ve 1 orta saha takviyesi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, taraftara transfer müjdesi verdi. Koç, 2 kanat ve 1 orta saha transferi için çalışmalar yaptıklarını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nde açıklamalarda bulundu.

İKİ KANAT VE BİR ORTA SAHA TAKVİYESİ YAPILACAK

Transferlerle ilgili konuşan Ali Koç, şu ana kadar takıma kazandırdıkları isimlerin doğru profiller olduğunu, Feyenoord eşleşmesinde gördüklerini belirtti.

Yeni isimlerin ilerleyen maçlarda etkisini daha da belirgin şekilde göstereceğini dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Buna benzer katkı verecek, profilimize uygun oyuncular üzerinde çalışıyoruz. 2 kanat, 1 orta saha için çalışmalarımız var. Bunun dışında bazı fırsatlar bizlere sunulmaktadır, oraya da odaklanıyoruz. Ama bu sene hiç alışık olmadığımız seviyede rakamlarla pazarlıklar başlatılıyor. Mesela hocamızın çok istediği, olmazsa olmaz dediği, hatta 'Skriniar'ı getirin sonra diğer isimleri konuşalım' diyerek değindiği Skriniar'ı temmuz başında getirseydik 20 milyon avrodan kapı açılıyordu. Bekledik, pazarlık ettik, 6 milyon avroya kaptanımızı getirebildik. Bu durum pek çok transfer için de geçerli."

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI YAKIN ZAMANDA GERİDE KALACAK

Fenerbahçe taraftarının Feyenoord maçında turu getiren faktörlerin başında geldiğinin altını çizen Ali Koç, sarı-lacivertli tribünlerin yürekten inanarak takımı desteklediğini vurguladı.

Feyenoord karşısında geriye düşmelerine karşın tribünlerin desteğinin artarak devam ettiğini söyleyen Koç, bu durumun da sahaya ve skora yansıdığını dile getirdi.

Sağlam mali yapı için de çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Koç, şöyle konuştu:

"Biz her zaman sürdürülebilir başarı için, faaliyet gösterdiğimiz her branşta sağlam mali yapıya önem verdik. Kulübümüzün çökmek üzere devraldığımız mali yapısını yeniden inşa için olağanüstü çaba sarf ettik. Biz, UEFA tarafından bütün liglerdeki bütün takımlar arasında iflasa en yakın kulüp olarak gösterildik. Bankalar Birliği anlaşmasını geride bırakmak adına büyük aşama kaydettik. Çok yakın zamanda da bu geride kalacak."

"STADYUMU BÜYÜTME KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Göreve geldiklerinde kulübün 175 milyon avro geliri olduğunu, şu anda bu rakamın 374 milyon avroya yükseldiğini vurgulayan Ali Koç, tüm branşlardaki sponsor sayısının da 7'den 51'e yükseldiğini belirtti.

Gemiyi yüzdürürken finansal borçları erittiklerini dile getiren Koç, "Bunu yaparken de akıntı, fırtına, rüzgar bize ve bütün takımlara karşıydı. Yayın gelirleri 3'te 1'e düştü. Spor Toto gelirleri o dönemde 1 aylık A takım maaşlarını karşılarken, şu anda yok denecek seviyeye geldi. Pandemi döneminde vergilerimiz yüzde 15'ten yüzde 40'a çıktı. Yüzde 8, 9 olan faizler yüzde 60'lara yükseldi. Biz geldiğimizde 4,35 lira olan avro şu anda 45'lere çıktı. Bütün bunlara rağmen gemi yüzdü. Futbol dışındaki bütün branşlarda tarihi başarılar yaşandı. Futbolda 1 başarı gelseydi, zaten bu kadar konuşulmazdı." ifadelerini kullandı.

Mali anlamda önemli aşama kaydederken tesisleşme sürecine girdiklerine değinen Koç, şunları söyledi:

"Maltepe'deki yeni akademi inşaatımız tam hızla ilerliyor. Dereağzı'nı olimpik köye çevirmenin ilk temelini bu hafta voleybol sahalarıyla yapacağız. Geçen hafta Türkiye Şampiyonası'nın yapıldığı havuzlarımız yenileniyor. Ataşehir ve Kayışdağı bizi Bankalar Birliği'nden çıkaracak 2 proje. İmzalar atılma aşamasına geldi. Stadyumu büyütme konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Biz bir proje sunduk, popülist şekilde seçim öncesinde sunmadık. 1 sene boyunca Hamdi Akın, mimarlık firmalarıyla çalıştı. 60 bin kapasiteye çıkaracak bütün detaylar hazırlandı, takvim belirlendi, bütçe çıktı. Bu seçim olmasaydı zaten başlamıştık ama seçimden sonra tam hız devam edecek. Bir lego gibi bir yerde depolanacak ve sezon bitince stadımıza monte edilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı

