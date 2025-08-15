Galatasaray 3 oyuncu ile yolları ayıracak! Okan Hoca isimlerini tek tek açıkladı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında son provasını Serie A ekibi Lazio karşısında veren Galatasaray Süper Lig'de ilk defa kendi sahasında taraftarının karşısına çıktı. Gaziantep'le oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü evinde ağırlıyor.

Kritik karşılaşma öncesi açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3 futbolcu ile yollarının ayrılmak üzere olduğunu açıkladı.

"TRANSFER DÖNEMİ HERKES İÇİN ZOR"

Transfer döneminin herkes için zor olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Oyuncuların psikolojileri önemli oluyor. Transfer dönemi bitince daha mutlu oluyoruz. Bizim adımıza transfer, istediğimiz oyuncular üzerinden devam ediyor. Önemli bir sürecimiz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yönetim, fedakarca davranıyor. Taraftarımız da bunun farkında. Onların da istekleri belli, bizim de belli. Bu süreç bazen zor geçiyor. Frankowski ve Morata, ayrıldı." dedi.

3 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILACAK

Ayrılmaya yaklaşan oyuncular olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Cuesta ve Nelsson'un görüşmeleri devam ediyor. Köhn de aynı şekilde. Elimde bir kadro var. Fiziksel olarak üstüne koyarak devam ediyoruz. İki tane bizim için çok değerli oyuncumuz Icardi ve Osimhen bugün ilk kez kadroda. Alacakları süreler bizim için önemli. Osimhen, daha önde tabii. Bugün daha uzun süreleri görebilecek durumda. Risk almak istemedik ilk 11'de oynatarak. Icardi de aynı şekilde. O da ilk defa bu hafta çift kalelerde yer aldı. O da kendisini iyi hissediyor. Moral olması ve oyun içerisindeki gidişata göre düşüncemizi gerçekleştireceğiz. İyi bir kadromuz var. Bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.