CANLI | Galatasaray - Fatih Karagümrük canlı anlatım

15.08.2025 21:48

İLK GOL GELDİ

10' Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti.

15.08.2025 21:37

İLK DÜDÜK ÇALDI

1' Fatih Karagümrük'ün vuruşuyla heyecanlı karşılaşma başladı.

15.08.2025 21:15

FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük, RAMS Park'ta karşılaştı. Maç öncesinde tribünlere Filistin'e destek pankartı asıldı.

15.08.2025 20:30

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Daniel, Tresor, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago Çukur

15.08.2025 20:30

OSİMHEN VE İCARDİ YEDEK

Mauro Icardi ve Victor Osimhen, Karagümrük maçına yedek kulübesinde başlayacak.

15.08.2025 20:30

GALATASARAY, FATİH KARAGÜMRÜK'Ü KONUK EDİYOR

Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Karagümrük’ü ağırlıyor.

Sarı-kırmızılılar, sezonun 2. haftasında Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Ligde son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon evindeki ilk maçından galip ayrılmayı hedefliyor.

İlk hafta Başakşehir’le olan maçı ertelendiği için Karagümrük de bu sezonki ilk sınavına çıkacak.

Yer: İstanbul