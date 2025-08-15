CANLI | Galatasaray - Fatih Karagümrük canlı anlatım
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 2. haftası maçında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!
- İLK GOL GELDİ
- İLK DÜDÜK ÇALDI
- FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI
- İLK 11'LER BELLİ OLDU
- OSİMHEN VE İCARDİ YEDEK
- GALATASARAY, FATİH KARAGÜMRÜK'Ü KONUK EDİYOR
15.08.2025 21:48
İLK GOL GELDİ
10' Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti.
15.08.2025 21:37
İLK DÜDÜK ÇALDI
1' Fatih Karagümrük'ün vuruşuyla heyecanlı karşılaşma başladı.
15.08.2025 21:15
FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük, RAMS Park'ta karşılaştı. Maç öncesinde tribünlere Filistin'e destek pankartı asıldı.
15.08.2025 20:30
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Daniel, Tresor, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago Çukur
15.08.2025 20:30
OSİMHEN VE İCARDİ YEDEK
Mauro Icardi ve Victor Osimhen, Karagümrük maçına yedek kulübesinde başlayacak.
15.08.2025 20:30
GALATASARAY, FATİH KARAGÜMRÜK'Ü KONUK EDİYOR
Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Karagümrük’ü ağırlıyor.
Sarı-kırmızılılar, sezonun 2. haftasında Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Ligde son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon evindeki ilk maçından galip ayrılmayı hedefliyor.
İlk hafta Başakşehir’le olan maçı ertelendiği için Karagümrük de bu sezonki ilk sınavına çıkacak.
Yer: İstanbul