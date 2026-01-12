Büro kurmak isteyen avukatlara yönelik desteğin miktarı 5 milyar TL'den 10 milyar TL'ye çıkarıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, destek kapsamında 1 milyon TL'ye kadar 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi verileceğini söyledi. İşte detaylar...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, avukatlara müjdeli bir haber verdi. Büro kurmak isteyen avukatlara yönelik destek paketinin genişletildiğini duyuran Bakan Tunç, desteğin süresinin de 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını belirtti.

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

"Yargının üç sacayağından biri olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatlarımızın mesleklerini daha güçlü şekilde yapabilmeleri için hayata geçirdiğimiz kredi desteği uygulamasına devam ediyoruz.

5 MİLYAR TL'LİK EK KREDİ LİMİTİ

Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliği, VakıfBank ve Kredi Garanti Fonu ile imzaladığımız protokol kapsamında büro kurmak isteyen avukatlarımıza;

Bugün itibarıyla 6 bin 70 avukatımıza 5 milyar TL kredinin tamamı kullandırıldı.

Başvuruların devam etmesi üzerine yaptığımız protokolün kapsamını genişleterek avukatlarımıza 5 milyar TL’lik ek kredi limiti daha sağlayacağız. Protokolümüzün süresini de 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzattık.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Depoları doldurma zamanı! Akaryakıta bu kez zam geliyor

6 AY GERİ ÖDEMESİZ 1 MİLYON TL KREDİ

Bu kapsamda avukatlarımıza;

1 milyon TL’ye kadar,

6 ay geri ödemesiz,

36 ay vadeli ödeme kolaylığıyla

kredi imkânı sunuyoruz.

Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkânlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz."

Haberle İlgili Daha Fazlası