281 gün sona geri döndü! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi golünü attı
Galatasaray, Süper Lig'de bugün ilk defa kendi sahasında seyircisinin karşısına çıktı. 281 gün sonra forma giyen Mauro Icardi golünü atarak taraftara büyük bir coşku yaşattı.
Galatasaray'ın 7 Kasım 2024 tarihinde 3-2 kazandığı Tottenham maçında ön çapraz bağı kopması ve menisküs hasarı nedeniyle aylardır forma giyemeyen Mauro Icardi, 281 gün sonra Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahaya çıktı.
Attığı goller ile taraftarın gönlüne taht kuran Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sonradan girdiği oyunda ağları havalandırdı.
281 GÜN SONRA GOLLE GERİ DÖNDÜ
Okan Buruk, ilk yarıda Galatasaray'ın golünü atan Barış Alper Yılmaz'ın yerine 80. dakikada Mauro Icardi'yi oyuna dahil etti.
87. dakikada ön alan baskısında topu kazanan Torreira'nın pasında topla buluşan Mauro Icardi, boş kaleye topu kolayca yuvarladı.
300 GÜN SONRA GOLLE BULUŞTU
Oyuna girdikten 6 dakika sonra golünü atan Arjantinli oyuncu, 300 gün sonra da golle buluştu.
Mauro Icardi, son golünü 2024-2025 sezonunun 9. haftasında Antalyaspor’a karşı atmıştı.
Arjantinli golcü, maç sonu 3’lüsü çekerek taraftarla beraber galibiyeti kutladı.