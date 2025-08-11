UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Devler arenasında ilk düdüğün çalmasına kısa bir süre kaldı. Grup aşamasında 36 takım, lig usulü mücadele ederken bu takımlar arasında Galatasaray'da yer alacak. Peki, "Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?" İşte tüm ayrıntılar...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, 2025/2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılacak. Bu bağlamda ilk maçlar 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimi 28 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşecek. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına 16-18 Eylül 2025 tarihleri arasında çıkacaktır.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ



1. Eleme Turu İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025

1. Eleme Turu Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025

2. Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Rövanşları: 29-30 Temmuz 2025

3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

3. Eleme Turu İlkler: 5-6 Ağustos 2025

3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025

Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025

Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025





Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025

Lig Aşaması 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

Lig Aşaması 3. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025

Lig Aşaması 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

Lig Aşaması 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

Lig Aşaması 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

Lig Aşaması 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

Lig Aşaması 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

Lig Aşaması 8. Hafta: 28 Ocak 2026





Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026

Son 16 turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026

Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026

Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026

Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026

Çeyrek Final İlk Maçları: 7-8 Nisan 2026

Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026

Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026

Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026