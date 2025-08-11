Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş - St. Patrick's rövanş maçı biletleri satışa çıktı

Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş - St. Patrick’s rövanş maçı biletleri satışa çıktı

Güncelleme:
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile rövanş maçına çıkacak. Heyecanla beklenen mücadelenin biletleri satışa çıktı. Dev karşılaşma önce siyah beyazlılar hazırlıklarını sürdürdü. Beşiktaş'ın maçının ne zaman olduğu aranıyor, işte karşılaşmanın yapılacağı gün ve detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda temsilcimiz Beşiktaş, İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaşmış, mücadele siyah beyazlıların 4-1'lik galibiyeti ile sona ermişti. Tur kapısını aralayan Beşiktaş rövanş maçına çıkmaya hazırlanıyor. 

Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş - St. Patrick’s rövanş maçı biletleri satışa çıktı - 1. Resim

Maça sayılı günler kala siyah beyazlı futbolcular antrenmanlarını sürdürdü. Takımın yeni transferi Wilfred Ndidi de ilk antrenmanına çıktı. Öte yandan Beşiktaş - St. Patrick’s maçı biletlerinin de satışa çıktığı duyuruldu. 

Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş - St. Patrick’s rövanş maçı biletleri satışa çıktı - 2. Resim

BEŞİKTAŞ - ST. PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş,14 Ağustos Perşembe günü İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile rövanş maçına çıkacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. 

Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş - St. Patrick’s rövanş maçı biletleri satışa çıktı - 3. Resim

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından çift kale taktik maçıyla noktalandı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi, takımla ilk antrenmanına çıktı.

