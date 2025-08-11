Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman? TFF ertelendiğini duyurmuştu

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu Gaziantep FK - Galatasaray karşılaşması ile başladı. Uzun süredir maç izlemenin heyecanını süren futbolseverler gözünü Kayseri - Beşiktaş maçına çevirdi. Türkiye Futbol Federasyonu’nu ise yapmış olduğu yazılı açıklama ile Kayserispor Beşiktaş maçının ertelendiğini duyurdu. Akıllarda ise neden ertelendiği ve ne zaman oynanacağı sorusu yer aldı.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Konferans Ligi eleme maçı dolayısıyla 10 Ağustos'ta oynayacağı Kayserispor maçının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu Kayserispor - Beşiktaş maçının ne zaman oynanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Taraftarların merakla beklediği Kayseri Beşiktaş maçının tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. TFF'den gelen açıklama sonrası maç tarihini sitemizden de öğrenebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ ST. PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Konferans Ligi 2. eleme maçında Beşiktaş, 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de St. Patricks'le karşı karşıya gelecek.