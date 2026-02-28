Hazine ve Maliye Bakanlığının 8 yıllık denetiminde sosyal medya fenomenlerinin gelirlerinde 7,7 milyar liralık matrah farkı ortaya çıktı. Beyan dışı kazançlar, üçüncü kişi hesapları ve banka hareketlerindeki uyumsuzluklar tek tek tespit edilirken, on binlerce fenomene uyarı mesajı gönderildi, ajanslar ve platform temsilcileri mercek altına alındı.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Türkiye’de reklam pastasından giderek daha fazla pay alan sosyal medya fenomenlerinin elde ettikleri kazançların vergilendirilmesi konusunda önemli mesafe alındı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi: 15 yaşından küçükler hesap açamayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığının, kayıt dışılığın önüne geçilmesi ve vergiye uyumu sağlamak için sosyal medya fenomenlerine yönelik yaptığı izaha davet ve denetimlerde 2017-2025 döneminde 7,7 milyar liralık matrah farkı tespit edildi. Denetimlerde fenomenlerin banka hesap hareketleri ile beyan ettikleri kazanç arasında uyumsuzluklar tespit edilirken, yine vergi ödememek için üçüncü kişilerin banka hesaplarını kullandıkları ortaya çıktı.

MALİYE PEŞLERİNDE

Bakanlık, fenomenlere vergisel yükümlüklerini hatırlatan 43 bin mesaj gönderdi, ayrıca 25 bin sosyal medya fenomeninin çalıştığı 83 ajansla iletişim kuruldu. Yine sosyal medya platformlarının Türkiye’deki temsilcileri ile fenomenlerin vergi bilincinin geliştirilmesi konusunda görüşmelerde bulunuldu.

360 BİN HESAP VAR

Bakanlığa bağlı Vergi Denetim Kurulunca (VDK) başlatılan ‘Risk odaklı mükellef eğitimleri’ için hazırlanan sunumlarda, Türkiye’de kaç fenomen olduğuna dair net bir sayı olmamakla birlikte 2024 yılında toplam içerik paylaşan 360 bin hesap olduğu bilgisine yer verildi. Türkiye’deki reklam yatırımlarının 250 milyar lira olduğu, fenomenlere yönelik reklam yatırımlarının ise 7 milyar liraya ulaştığı belirtildi.

Fenomenlere reklam için en fazla bütçe ayıran sektörler ise hızlı tüketim ürünleri, e-Ticaret, tekstil- moda, perakende, finans ve bankacılık olarak sıralandı. Fenomenlerin en yaygın gelir türlerinin de reklam, sponsorluk, bağış, hediye ve bahşişler, ürün tanıtım gelirleri ile ücretli abonelik gelirleri olduğu ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası