Galatasaray maçı nereden izlenir? İşte frekans bilgileri!

Son üç sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonunun 2. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde karşılaşmaya hazırlanıyor. Taraftarlar, RAMS Park’ta Karagümrük ile oynanacak Galatasaray maçı nereden izlenir? araştırıyor.

GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray'ın Karagümrük ile 15 Ağustos 2025 Cuma günü oynayacağı Trendyol Süper Lig maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Maç, İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta saat 21.30’da başlayacak ve futbolseverler karşılaşmayı Digiturk 77 veya Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden izleyebilecek.

GS KARAGÜMRÜK MAÇI İZLE

Galatasaray-Karagümrük maçı, 15 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21.30’da RAMS Park’ta oynanacak ve beIN Sports 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

Mücadele, hakem Ozan Ergün’ün yönetiminde gerçekleşirken Yardımcı hakemler Esat Sancaktar ve Süleyman Özay, VAR hakemi ise Ömer Faruk Turtay oldu.

Galatasaray, ligin ilk haftasında Gaziantep FK’yı 3-0 yenerek sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Fatih Karagümrük’ün Başakşehir maçının ertelenmesi nedeniyle bu, kırmızı-siyahlıların ligdeki ilk maçı olacak.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI FREKANS BİLGİLERİ

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını izlemek isteyenler için beIN Sports 1, Digiturk’te 77, Kablo TV’de 232 numaralı kanalda yayınlanacak. Türksat uydusu üzerinden de şifreli olarak erişilebilir.

Frekans bilgileri şu şekilde:

Türksat 4A,

12379 H 30000 3/4 (HD)