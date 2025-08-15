Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Galatasaray maçı nereden izlenir? İşte frekans bilgileri!

Galatasaray maçı nereden izlenir? İşte frekans bilgileri!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray maçı nereden izlenir? İşte frekans bilgileri!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Futbolseverler Galatasaray maçı yayın saati, kanalı ve izleme seçeneklerini araştırıyor.

Son üç sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonunun 2. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde karşılaşmaya hazırlanıyor. Taraftarlar, RAMS Park’ta  Karagümrük ile oynanacak Galatasaray maçı nereden izlenir? araştırıyor.

GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray'ın Karagümrük ile 15 Ağustos 2025 Cuma günü oynayacağı Trendyol Süper Lig maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Maç, İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta saat 21.30’da başlayacak ve futbolseverler karşılaşmayı Digiturk 77 veya Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden izleyebilecek. 

Galatasaray maçı nereden izlenir? İşte frekans bilgileri! - 1. Resim

GS KARAGÜMRÜK MAÇI İZLE

Galatasaray-Karagümrük maçı, 15 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21.30’da RAMS Park’ta oynanacak ve beIN Sports 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

Mücadele, hakem Ozan Ergün’ün yönetiminde gerçekleşirken Yardımcı hakemler Esat Sancaktar ve Süleyman Özay, VAR hakemi ise Ömer Faruk Turtay oldu.

Galatasaray, ligin ilk haftasında Gaziantep FK’yı 3-0 yenerek sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Fatih Karagümrük’ün Başakşehir maçının ertelenmesi nedeniyle bu, kırmızı-siyahlıların ligdeki ilk maçı olacak. 

Galatasaray maçı nereden izlenir? İşte frekans bilgileri! - 2. Resim

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI FREKANS BİLGİLERİ

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını izlemek isteyenler için beIN Sports 1, Digiturk’te 77, Kablo TV’de 232 numaralı kanalda yayınlanacak. Türksat uydusu üzerinden de şifreli olarak erişilebilir.

Frekans bilgileri şu şekilde:

Türksat 4A,

12379 H 30000 3/4 (HD)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump, tarihi zirveye saatler kala Putin'e sinyali verdi! "Çekip giderim"TCG İstanbul'da gurur veren atış! Türk savunma sanayinden başarı hikayesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray Karagümrük maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Osimhen ve Icardi sahada bekleniyor! - HaberlerGalatasaray Karagümrük maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Osimhen ve Icardi sahada bekleniyor!Elif Nur Halisdemir kaç yaşında, ne mezunu? - HaberlerElif Nur Halisdemir kaç yaşında, ne mezunu?Defne Özcan kimdir, nereli? 17 yaşındaki pilot Defne Özcan'ın hayatı ve biyografisi - HaberlerDefne Özcan kimdir, nereli? 17 yaşındaki pilot Defne Özcan'ın hayatı ve biyografisiMarmaray çalışıyor mu, seferler iptal mi? Marmaray seferleri son durum - HaberlerMarmaray çalışıyor mu, seferler iptal mi? Marmaray seferleri son durumAyaküstü Lezzetler neden ayrıldı? - HaberlerAyaküstü Lezzetler neden ayrıldı?Ünal Turan neden hapse girdi, kimdir? Sosyal medya hesabından açıkladı - HaberlerÜnal Turan neden hapse girdi, kimdir? Sosyal medya hesabından açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...