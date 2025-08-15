Ve anlaşma tamam! Davinson Sanchez 2029'a kadar Aslan

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Spor Haberleri

2023 yılında Tottenham'dan, Galatasaray'da transfer olan ve takımın bel kemiği haline gelen Davinson Sanchez'de mutlu son. Galatasaray, Okan Buruk'un çok güvendiği Kolombiyalı stoperle sözleşmeyi 2029'a kadar uzattı.

Süper Lig'e son yıllarda damgasını vuran Galatasaray'daki en başarılı futbolcuların arasında yer alan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'de sona gelindi. Como'dan teklif alan ancak Galatasaray'ı bırakmayan Davinson Sanchez ile sözleşme uzatıldı.

SANCHEZ İLE SÖZLEŞME TAZELENDİ

Sarı-kırmızılılar, kaleci Günay Güvenç'in ardından Davinson Sanchez ile de sözleşme yeniledi.

2029'A KADAR ASLAN KALMAYA DEVAM EDECEK

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Davinson Sanchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Utanç verici görüntüler! Mezarlığın dibine alkol şişesi bıraktılar, mahalleli tepkili
