Haberler > Haberler > Ederson Galatasaray'a geldi mi? Transfer sürecine dair Pep Guardiola'dan açıklama!

Ederson Galatasaray'a geldi mi? Transfer sürecine dair Pep Guardiola'dan açıklama!

- Güncelleme:
İngiltere Premier Lig devi Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, son günlerde Galatasaray ile adı sıkça anılan Brezilyalı kaleci Ederson hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İspanyol çalıştırıcı, deneyimli file bekçisinin geleceğine ilişkin net bir sinyal vermekten kaçınırken, transfer söylentilerinin tamamen doğrulanmadığını ifade etti.

EDERSON GALATASARAY'A GELDİ Mİ?

Galatasaray taraftarları, kaleci transferinde adı sıkça gündeme gelen Brezilyalı file bekçisi Ederson’un Galatasaray'a gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Manchester City’de forma giyen 31 yaşındaki deneyimli kaleci için İspanyol teknik direktör Pep Guardiola’dan gelen açıklamalar, transfer iddialarına ışık tuttu.

Ederson Galatasaray'a geldi mi? Transfer sürecine dair Pep Guardiola'dan açıklama! - 1. Resim

Guardiola Ederson’un kendisine herhangi bir “Gitmek istiyorum” talebi iletmediğini ifade etti ve oyuncunun bu hafta sonu Wolverhampton maçında kadroda yer almayacağını duyurdu.

Kulüp yetkilileri, kaleci hattında tecrübeli bir isme ihtiyaç duydukları için Ederson transferini yakından takip ediyor ve görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün bu transferde hızlı adımlar atmasını bekliyor.

Ederson Galatasaray'a geldi mi? Transfer sürecine dair Pep Guardiola'dan açıklama! - 2. Resim

EDERSON GALATASARAY TRANSFER SON DURUM

Galatasaray yönetimi Ederson transferi için temaslarını sürdürüyor. Fernando Muslera’nın ardından kaleci hattında güvenliği sağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, deneyimli Brezilyalı eldiven için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola’nın açıklamaları sonrası transfer sürecinin hala belirsiz olduğu ifade edildi. Ederson’un Galatasaray transfer süreci hala yakından takip edilmeye devam ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bursa'da yangın nerede? 15 Ağustos Bursa yangınında son durum
