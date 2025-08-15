İtalyanlar duyurdu: TFF 1'inci Lig'den Serie A'ya sürpriz transfer

Serie A'da 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Napoli, çok konuşulacak bir transfere imza attı. İtalyan kulübü, TFF 1'inci Lig ekibi Iğdır FK forması giyen Özder Özcan'ı kadrosuna kattı.

NAPOLI'YE KİRALIK TRANSFER

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Napoli, 18 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonuyla kiralık transferi için Iğdır FK ile anlaşmaya vardı. Özder Özcan'ın, Napoli'nin genç takımı Primavera'da oynayacağı, daha sonra gelişiminin değerlendirileceği aktarıldı.

Hollanda'da doğup büyüyen 18 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği ADO Den Haag'ın U19 Takımı'ndan geçtiğimiz günlerde bedelsiz olarak Iğdır FK'ya transfer olmuştu.