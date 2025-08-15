Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İtalyanlar duyurdu: TFF 1'inci Lig'den Serie A'ya sürpriz transfer

İtalyanlar duyurdu: TFF 1'inci Lig'den Serie A'ya sürpriz transfer

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İtalyanlar duyurdu: TFF 1&#039;inci Lig&#039;den Serie A&#039;ya sürpriz transfer
Serie A, Napoli, Iğdır FK, Transfer, 1. Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalyan devi Napoli, TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Iğdır FK'nın 2007 doğumlu forveti Özder Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamaya hazırlanıyor. İtalyan basını, sürpriz transfere dair detayları paylaştı.

Serie A'da 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Napoli, çok konuşulacak bir transfere imza attı. İtalyan kulübü, TFF 1'inci Lig ekibi Iğdır FK forması giyen Özder Özcan'ı kadrosuna kattı.

İtalyanlar duyurdu: TFF 1'inci Lig'den Serie A'ya transfer - 1. Resim

NAPOLI'YE KİRALIK TRANSFER 

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Napoli, 18 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonuyla kiralık transferi için Iğdır FK ile anlaşmaya vardı. Özder Özcan'ın, Napoli'nin genç takımı Primavera'da oynayacağı, daha sonra gelişiminin değerlendirileceği aktarıldı.

Hollanda'da doğup büyüyen 18 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği ADO Den Haag'ın U19 Takımı'ndan geçtiğimiz günlerde bedelsiz olarak Iğdır FK'ya transfer olmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Freni boşalan kamyonetin peşinden koşturdu! Film değil gerçekSamsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Maçı Juan Martinez Munuera yönetecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Benfica'dan kafa karıştıran açıklama! Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum: İşte yeni teklif... - SporBenfica'dan kafa karıştıran Kerem açıklaması500 bin TL'yi toplamaları 4 saat sürdü: Herkes o kulübü konuşuyor - Spor500 bin TL'yi toplamaları 4 saat sürdüBeşiktaş'ta 5'inci transfer! İstanbul'a geliş saati belli oldu - SporBeşiktaş'ta 5. transfer! İstanbul'a geliş saati belli olduSüper Lig'den Romulo geçti: Türk futbolunda tarihi transfer! - SporSüper Lig'den Romulo geçti: Türk futbolunda tarihi transfer!Çılgın rakam açıklandı! Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para ortaya çıktı  - SporAli Koç'un F.Bahçe'ye verdiği para ortaya çıktıBeşiktaş'ın Lausanne maçlarının hakemleri belli oldu - SporBeşiktaş'ın Lausanne maçlarının hakemleri belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...