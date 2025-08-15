Süper Lig'den Romulo geçti: Türk futbolunda tarihi transfer!
Göztepe'den Alman kulübü Leipzig'e rekor bedelle transfer olan Romulo Cardoso, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 46 karşılaşmada rakip filelere 22 gol gönderdi. Taraftarın sevgilisi olan 23 yaşındaki forvet, 1.5 sezonda İzmir kulübünün tarihine geçmeyi başardı.
Göztepe, 2023-2024 sezonunda TFF 1'inci Lig'de mücadele ettiği dönemde Brezilya temsilcisi Athletico Paranaense'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Romulo Cardoso'nun bonservisini, Ocak 2025'te 2,5 milyon euro karşılığında aldı.
46 MAÇTA 22 GOL
Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'e yükselmesinde önemli payı olan Brezilyalı forvet, 13 maçta forma giyip, 5 gol attı. İzmir temsilcisinin Süper Lig'de mücadele ettiği 2024-2025 sezonunda 29 maçta forma giyen Romulo, 13 gol kaydetti. Genç forvet, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 4 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. Toplamda 46 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 22 golle Türkiye kariyerini tamamladı.
Romulo, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Beşiktaş'a 3 gol atma başarısı göstererek, Türkiye'de ilk kez hat trick yapmış ve takımını yarı finale taşımıştı.
HAZIRLIK MAÇLARINDA OYNAMADI
Göztepe'nin bu sezon öncesi Urla'da başlayıp Slovenya'nın Bled şehrinde devam eden hazırlık kamplarına katılan Romulo, takımının yurt içi ve dışında oynadığı 5 hazırlık maçında da forma giymedi.
20+5 MİLYON EUROLUK REKOR TRANSFER
Brezilyalı forvet, Alman ekibi Leipzig ile 20 milyon eurobonservis karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı oyuncu, 5 milyon euro bonus yer alan sözleşme ile "kulüp tarihindeki en yüksek bonservis bedeliyle satışı yapılan oyuncu" oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün daha önce en yüksek bonservis bedeliyle sattığı oyuncu Obinna Nwobodo'du. Orta saha oyuncusu, ABD'nin Cincinnati kulübüne 2,7 milyon euro bonservise gitmişti.