Romulo'dan 5 senelik imza! Yeni takımı belli oldu

- Güncelleme:
Almanya Bundesliga ekibi Leipzig, Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo'yu kadrosuna kattı. Bu transfer, İzmir kulübünün tarihine geçti.

Son dakika transfer haberi: Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Göztepe'nin 23 yaşındaki Brezilyalı forveti Romulo'yu 20+5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Göztepe'de sergilediği futbolla hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çeken yıldız oyuncu, Alman ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Romulo, 40 numaralı formayı giyecek.

"KARİYERİM İÇİN BÜYÜK BİR ADIM"

Romulo, ilk açıklamasında "RB Leipzig'e transfer olmak benim için kariyerimde büyük bir adım. Bundesliga, dünyanın en güçlü ve heyecan verici liglerinden biri ve burada en üst düzeyde kendimi kanıtlamak istiyorum" dedi.

Geçtiğimiz sezon Göztepe ile 33 maçta forma giyen Brezilyalı golcü, 17 gol atıp 10 asist kaydetmişti.

Romulo'dan 5 senelik imza! Yeni takımı belli oldu - 1. Resim

GÖZTEPE'DEN VEDA MESAJI

İzmir ekibi, Romulo için sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı:

''Geldiğin ilk günden bu yana sahada terinle, tribünde taraftarın yüreğiyle bir oldun. Attığın goller, gösterdiğin mücadele ve en önemlisi Göztepe formasına duyduğun sadakat için minnettarız. Her veda zordur ama iz bırakanlar asla unutulmaz. Bu büyük ailenin bir parçası olarak hep hatırlanacaksın. Yolun açık olsun, Romulo!''

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan Bild'in haberine göre; Leipzig'e 20+5 milyon euro karşılığında transfer olan Brezilyalı forvet, İzmir kulübünün en pahalı satışı olarak tarihe geçti.

