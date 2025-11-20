Tesla'nın düşük donanımlı modeli Model Y Standart'ın Türkiye'de kısa süre içinde satışa çıkması bekleniyor. Aracın fiyatı Tesla'nın resmi sitesinde açıklandı. Matrahsız 1 milyon 525 bin lira olan model, ÖTV ve KDV eklenince 2 milyon 349 bin 300 liraya yükseliyor. Tesla'nın yeni modeline, uygun fiyatlı elektrikli SUV arayan kullanıcıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Tesla’nın düşük donanımlı elektrikli aracı Model Y Standart’ın Türkiye’de satışa sunulması için geri sayım başladı. Kısa süre içinde envantere girmesi beklenen model, markanın ülkedeki ürün gamında en erişilebilir seçeneklerden biri olacak.

KISITLI ENVANTERE RAĞMEN YÜKSEK TALEP

Elektrikli otomobil pazarında sınırlı stokla satış yapmasına rağmen güçlü talep gören Tesla, Model Y Standart ile daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Modelin Türkiye pazarına girişi, uygun fiyatlı elektrikli SUV arayışındaki tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.

FİYATI RESMİ SİTEDE DUYURULDU

Model Y Standart’ın Türkiye fiyatı Tesla’nın resmi internet sitesinde açıklandı. Aracın matrahsız liste fiyatı 1 milyon 525 bin lira olarak belirlenirken, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi eklemeleriyle nihai satış fiyatı 2 milyon 349 bin 300 liraya çıkıyor.

VERGİ YÜKÜ FİYATI YUKARI TAŞIYOR

Elektrikli araçlara uygulanan vergi kalemlerinin toplam maliyeti artırması nedeniyle Model Y Standart’ın fiyatı, matraha kıyasla önemli ölçüde yükselmiş durumda. Buna rağmen Tesla’nın en ulaşılabilir SUV modeli olması, araca yönelik talebin güçlü olacağı beklentisini koruyor.

MODEL Y STANDART’IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Model Y Standart, tek motorlu arkadan itişli yapısıyla şehir içi ve uzun yol kullanımına uygun bir sürüş sunuyor. 455 kilometreye varan menzil kapasitesi, hızlı şarj desteği ve Tesla’nın gelişmiş sürüş destek sistemleri modelin temel özellikleri arasında yer alıyor.

Geniş iç hacim, büyük bagaj alanı ve sade tasarım anlayışı da Model Y Standart’ı markanın en çok tercih edilen SUV’ları arasına taşıyan unsurlar olarak öne çıkıyor.

