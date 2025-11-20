Pek çok ülkede gündemde olan 'sosyal medya yasağı' için Avustralya resmi adım atmaya hazırlanıyor. ABD'li teknoloji şirketi Meta, 16 yaş altı çocuklara SMS ve e-posta yoluyla 'hesaplarınızı kapatın ve verilerinizi indirin' uyarıları göndermeye başladı.

Avustralya, 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağını 10 Aralık'ta yürürlüğe alacak. Uyum sürecini açıklayan ilk teknoloji şirketi olan Meta, genç kullanıcılara 'hesaplarını kapatmaları ve verilerini indirmeleri' için uyarı göndermeye başladı.

Şirket, binlerce genç kullanıcıya SMS ve e-posta yoluyla şüpheli yaş grubundaki hesapların 4 Aralık'tan itibaren erişime kapatılacağı uyarısını gönderdi.

16'DAN SONRA HESAPLARI ERİŞİME AÇILACAK

Meta tarafından yapılan açıklamada, "Bugün yasaktan etkilenen gençleri bilgilendirmeye başlıyoruz. Böylece kişiler, iletişim bilgilerini ve anılarını kaydedebilecek" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kullanıcıların bu süreçte iletişim bilgilerini güncelleyerek 16 yaşına geldiklerinde hesaplarına yeniden erişim sağlayabilecekleri kaydedildi.

Meta'nın verilerine göre, ülkede 13-15 yaşlarında yaklaşık 350 bin Instagram ve 150 bin Facebook kullanıcısı bulunuyor.

Avustralya, 18 yaş altına 'sosyal medya yasağı' getirmeye hazırlanıyor.

CEZASI 33 MİLYON DOLAR

Avustralya'daki yeni yasal düzenlemeye göre Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, 10 Aralık'tan itibaren yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

SİNEM ERYİLMAZ

