Görenler bir daha bakıyor! Bu binaların hepsi Ankara'dan...
Başkent Ankara, Cumhuriyet’in ilk yıllarında inşa edilen ve dönemin mimari anlayışını yansıtan yapılarının yanı sıra dış cephelerinde farklı temalardaki renkli çizimler ve üst üste konulmuş kitapları andıran tabela tasarımları bulunan yapılarıyla görenlerin dikkatini çekiyor.
Kızılay çevresindeki erken Cumhuriyet dönemi apartmanları ve Atatürk Bulvarı üzerindeki modernist yapılar, mimarların sıklıkla incelediği başlıca yapılar arasında bulunurken, yine merkezi konumlarda bulunan ve neredeyse kentin simgesi haline gelen renkli apartmanlar da ilk kez görenlerin gülümsemesine neden olabiliyor.
Atatürk Bulvarı ile Meşrutiyet Caddesinin kesişiminde bulunan bir iş hanında tabela dizilimi üst üste konulmuş kitapları andırıyor.