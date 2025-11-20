Başkent Ankara, Cumhuriyet’in ilk yıllarında inşa edilen ve dönemin mimari anlayışını yansıtan yapılarının yanı sıra dış cephelerinde farklı temalardaki renkli çizimler ve üst üste konulmuş kitapları andıran tabela tasarımları bulunan yapılarıyla görenlerin dikkatini çekiyor.

Görenler bir daha bakıyor! Bu binaların hepsi Ankaradan...

Kızılay çevresindeki erken Cumhuriyet dönemi apartmanları ve Atatürk Bulvarı üzerindeki modernist yapılar, mimarların sıklıkla incelediği başlıca yapılar arasında bulunurken, yine merkezi konumlarda bulunan ve neredeyse kentin simgesi haline gelen renkli apartmanlar da ilk kez görenlerin gülümsemesine neden olabiliyor.