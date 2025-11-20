Survivor 2026 kadrosu açıklanmaya devam ederken Acun Ilıcalı’nın duyurduğu yeni isim sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle tanınan Selen Görgüzel’in ünlüler kadrosuna dahil edilmesi, yarışmanın takipçileri tarafından merakla karşılandı.

Survivor 2026 hazırlıkları sürerken Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla yarışmanın ünlüler kadrosunu tek tek duyuruyor. Son yapılan paylaşımda Selen Görgüzel’in bu sezon yarışmacılar arasında yer alacağı açıklandı. Açıklamanın ardından Selen Görgüzel’in hayatı, kariyeri ve yarışmaya dair detaylar merak edilmeye başlandı.

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979’da İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, sunucu ve şarkıcıdır. Eğitimini İstanbul 50. Yıl Tahran Lisesi’nde tamamlayan Görgüzel, lise döneminde Okan Bayülgen’in “Televizyon Çocuğu” programında part-time çalışarak televizyon dünyasıyla tanıştı.

Kariyerine erken yaşlarda başlayan Görgüzel, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan “Zirvedeki Sesler” isimli programı sunarak ekran önüne geçti. Yıllar içinde Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Doktorlar, Kurtlar Vadisi, Pars Narkoterör, Türk Malı ve O Hayat Benim gibi birçok popüler dizide rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra müzik çalışmalarına da imza atan Görgüzel, sahne performansları ve single projeleriyle de biliniyor.

18 yaşındayken yaptığı ilk evlilikten İlknaz isminde bir kızı bulunuyor. 2014 yılında ise Hamdi Alkan ile evlendi bu evlilik ise 2022 yılında sona erdi.

SELEN GÖRGÜZEL SURVIVOR’A MI KATILACAK?

Acun Ilıcalı, 20 Kasım 2025’te yaptığı paylaşımda Selen Görgüzel’in Survivor 2026 ünlüler kadrosuna dahil olduğunu duyurdu. Ilıcalı açıklamasında “Sevgili Selen Görgüzel Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosuna dahil oldu, kendisine başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi. Bu açıklamanın ardından Görgüzel’in yarışmadaki performansı ve parkurlarda nasıl bir çizgi çizeceği sosyal medyada konuşulmaya başladı.

