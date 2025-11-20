Ekvador’un en kalabalık ve en tehlikeli cezaevi olarak bilinen Litoral Cezaevi’nde 10 mahkumun verem nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ölüm nedeninin kesinleştirilmesi için soruşturma başlatıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Özgürlüğü Kısıtlanmış Yetişkinler ve Suça Sürüklenen Ergenlere Yönelik Ulusal Kapsamlı Hizmet Kurumu (SNAI), 10 mahkumun veremden öldüğünü doğruladı.

SNAI, hayatını kaybeden mahkumların kronik rahatsızlıkları bulunduğunu ve cenazelerin yasal otopsi işlemleri için Adli Tıp Merkezi’ne gönderildiğini duyurdu. Ölüm nedeninin kesinleştirilmesi için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

BİR HESAPLAŞMA SONUCU GERÇEKLEŞMİŞ OLABİLECEĞİ İDDİASI

Ülkedeki cezaevlerinde sık sık yaşanan çete çatışmaları ve şiddet olayları nedeniyle, bu ölümlerin bir hesaplaşma sonucu gerçekleşmiş olabileceği yönünde değerlendirmeler de kamuoyunda yer buluyor.​​​​​​​

Ekvador’un El Oro eyaletindeki bir cezaevinde 10 Kasım'da 31 mahkumun cansız bedeni bulunmuştu.

ZEYNEP ERDİVANLİ

