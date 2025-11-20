Son günlerde medya ve sosyal platformlarda adı sıklıkla geçen Güray Keskinci, kızı Asena Keskinci’nin yaptığı çarpıcı açıklamalarla birlikte yeniden merak konusu oldu. Bu kapsamda Güray Keskinci kimdir, ne iş yapıyor merak edildi.

Magazin dünyasında son günlerde adı sıkça anılan Güray Keskinci, kızı Asena Keskinci’nin açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Kamuoyunda hakkında sınırlı bilgi bulunan Keskinci’nin kim olduğu, mesleği ve evli olup olmadığı araştırılıyor.

GÜRAY KESKİNCİ KİMDİR?

Güray Keskinci, oyuncu Asena Keskinci’nin babası olarak biliniyor. Kendisi hakkında kamuya açık alanlarda oldukça sınırlı bilgisi bulunan bir isimdir. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat süren Keskinci’nin doğum tarihi, eğitim geçmişi ve kişisel hayatına dair bilgiler paylaşılmadı.

Medya gündeminde adı daha çok kızının açıklamaları üzerinden anılan Keskinci, aile geçmişi ve özel hayatıyla ilgili zaman zaman ortaya çıkan iddiaların odağına yerleşse de kendisine ait net ve doğrulanmış bilgiler oldukça sınırlı.

GÜRAY KESKİNCİ NE İŞ YAPIYOR?

Güray Keskinci’nin mesleği kamuya açık kaynaklarda yer almıyor. İnternette dolaşan çeşitli iddialara karşın, Keskinci’nin hangi sektörde çalıştığına veya kariyer geçmişine dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

GÜRAY KESKİNCİ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Keskinci’nin aile hayatına dair bilgiler arasında Asena Keskinci’nin annesinin Ayşe Keskinci ile geçmişte boşandıkları biliniyor. Bunun dışında Güray Keskinci’nin güncel ilişki durumu veya yeniden evlenip evlenmediğiyle ilgili doğrulanmış bir açıklama yapılmadı. Kızı Asena Keskinci'nin yaptığı açıklamalar sonrası babasının oyuncu Evrim Akın'la birlikte olduğu ortaya çıktı.

IREM ÖZCAN

