Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangının ardından yıkım çalışmaları başlatıldı. Ön raporda, etil alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya temas nedeniyle tutuşma yaşandığı ve bunun patlama ile yangını tetiklediği belirtildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan yangında 7 işçinin öldüğü, 6'sının ise yaralandığı parfüm dolum tesisinde yıkım çalışmaları başladı.

Yangına ilişkin hazırlanan ön raporda, işletmede parfüm üretimi sırasında etil alkolün kazana aktarımı esnasında statik elektrik boşalması veya elektriksel temas sonucu tutuşma meydana geldiği, bunun patlama ve ardından yangını tetiklediği belirtildi.

Parfüm dolum tesisindeki yıkım çalışması

YIKIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İncelemelerin tamamlanmasının ardından parfüm dolum tesisinin yıkılması için çalışmalar başladı. 12 gün sonra başlayan yıkım, güvenlik önlemleri kontrolünde yapılıyor.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan, Hanım Gülek (52) ve vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

11 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Yaşanan faciaya ilişkin "Kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" konusuyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 11 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında tesisin sahibi ve oğlunun da olduğu toplam 7 kişi tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ayrıca Dilovası Belediyesi tarafından, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ve Ömer Kocabay da açığa alınmıştı.

ABDULLAH AYDEMİR

