Türkiye genelinde başlatılan 500 bin sosyal konut projesinde il ve ilçe dağılımları netleşmeye başladı. TOKİ öncülüğünde yürütülen projede, her ilde altyapısı uygun, ulaşım olanaklarına yakın bölgeler seçildi. Modern, yatay mimariyle tasarlanan 1+1 ve 2+1 tipindeki konutların yapılacağı ilçe ve semtler belli oldu. En fazla kontenjanın verildiği İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya’da hangi ilçelere konut yapılacağı merak ediliyor.

500 BİN SOSYAL KONUT HANGİ İLÇELERDE YAPILIYOR?

Proje kapsamında her ilde konutların yapılacağı ilçeler, Hazine ve belediye mülkiyetindeki arsaların değerlendirilmesiyle belirlendi. Ankara’da toplam 30 bin 823 konut, Etimesgut, Mamak, Pursaklar, Sincan, Gölbaşı, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Haymana, Evren, Kalecik, Kahramankazan, Polatlı, Şereflikoçhisar ve Nallıhan ilçelerinde yükselecek. Böylece başkentte hem merkez hem de çevre ilçelerde geniş kapsamlı bir yerleşim planı oluşturuldu.

İzmir’de ise Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri proje kapsamına alındı. 21 bin 20 konutluk bu plan, şehrin hem kuzey hem güney aksında geniş bir dağılıma sahip olacak.

500 BİN SOSYAL KONUT NEREDE YAPILACAK?

Projede en fazla konut ayrılan şehirlerin başında İstanbul geliyor. Toplam 100 bin sosyal konutun yapılacağı kentte hem Anadolu hem Avrupa Yakası’nda çok sayıda semt ve ilçe planlamaya dahil edildi. Ulaşım yollarına yakın, altyapı yatırımları tamamlanmış bölgeler projede öncelikli olarak seçildi. İstanbul’un ardından Ankara, İzmir, Bursa ve Konya da en fazla pay alan şehirler arasında yer alıyor.

Bursa’da Karacabey, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya, İnegöl, İznik, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde toplam 17 bin 225 konut yapılacak. Konya’da ise 15 bin konut; Meram, Karatay, Selçuklu ve çeşitli taşra ilçelerinde hayata geçirilecek. Böylece proje, hem büyükşehirlerde hem de Anadolu’nun geniş coğrafyasında dengeli bir şekilde yapılmaya hazırlanıyor.

KONUTLARIN TESLİM TARİHİ NE ZAMAN?

İnşaatların 2025 sonunda başlaması, teslimlerin ise 2027 yılı itibarıyla kademeli olarak yapılması öngörülüyor.

500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN KADAR SÜRECEK?

e-Devlet üzerinden alınan başvurular 18 Aralık'a kadar devam edecek. Anlaşmalı banka şubelerinden yapılan başvurular ise 19 Aralık 2025'te sona erecek.

