Çekya'nın başkenti Prag'ın yaklaşık 132 kilometre güneyinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu 3'ü ağır 57 kişi yaralandı.

Çekya'da tren kazası meydana geldi. Başkent Prag'ın yaklaşık 132 km güneyindeki Ceske Budejovice bölgesine bağlı Zliv ile Divcice kasabaları arasındaki hatta, iki yolcu treni çarpıştı. Kazada, 3'ü ağır 57 kişi yaralandı.

Olay yerinden görüntü

Çekya Ulaştırma Bakanı Martin Kupka sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerine acil durum hizmetleri müdahale ediyor ve yolcular tahliye ediliyor. 3 kişinin ciddi, yaklaşık 40 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Durumu takip etmeye devam edeceğim ve sizi bilgilendireceğim. Tüm yaralılara hızlı bir şekilde iyileşmelerini diliyorum. Olayı Demiryolu Denetimi halihazırda soruşturuyor."

Kupka, soruşturmanın ilk sonuçları, trenlerden birinin ‘dur' konumundaki sinyali geçtiğini gösterdiğini belirtti.

