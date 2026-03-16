Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı, haritada büyük sürpriz
Ramazan Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak? 3 günlük bayram tatilinde plan yapanlar, Meteoroloji’de gelecek habere odaklandı. Son rapora göre bayramda ülke genelinde yağışlı ve soğuk hava hakim olacak. Peki 3 büyükşehirde hava sıcaklıkları nasıl seyredecek? İşte detaylar…
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayramda havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. Bayramda gezi planı yapanlar ‘Bayramda hava nasıl olacak?’ sorusuna cevap ararken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık raporu, merakları sonlandırdı. 20 Mart Cuma, 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günü hava nasıl olacak? İşte detaylar…
SOĞUK VE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre bayramda soğuk ve yağış etkili olacak. Yurt genelinin 19 Mart arife günü ve 20-22 Mart bayram günlerinde yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında kalması bekleniyor.
Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimin yüksekleri ve yurdun doğusunda karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor. Sıcaklığın bayram süresince mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği düşünülüyor.
ARİFE GÜNÜ
Arife günü İzmir, Aydın, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında yağış etkili olacak.
BAYRAMIN 1. GÜNÜ
Bayramın birinci günü, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
BAYRAMIN 2. GÜNÜ
Bayramın ikinci günü Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve İzmir ve Aydın çevreleri dışında yağış etkili olacak.
BAYRAMIN 3. GÜNÜ
Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, İzmir, Aydın ve Erzurum çevreleri dışında ülke genelinin yağışlı geçmesi bekleniyor.
3 BÜYÜKŞEHRİN HAVA DURUMU
Rapora göre İstanbul, İzmir ve Ankara’da bayramda parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sağanak yağış beklenen Ankara’da en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık ise 11 derece olacak.
Aralıklı yağmur ve sağanak yağış beklenen İstanbul’da ise en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık ise 11 derece olacak. İzmir’de bayramda 1. günü sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklı 6, en yüksek sıcaklık ise 14 olacak.
İstanbul için beklenen hava sıcaklıkları;
|Gün
|En Düşük Sıcaklık
|En Yüksek Sıcaklık
|Hava Durumu
|Perşembe
|7–9 °C
|9–11 °C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
|Cuma
|6–8 °C
|9–11 °C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
|Cumartesi
|7–9 °C
|11–13 °C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
|Pazar
|6–8 °C
|9–11 °C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
BAKANLIKTAN HATIRLATMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji’nin uyarılarını yayınlayarak, “Bayramda soğuk ve yağışlı hava etkili olacak” hatırlatması yaptı.