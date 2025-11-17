500 bin sosyal konut projesi için başvuruların başlamasıyla birlikte ödeme planı, peşinat tutarı ve taksit başlangıç tarihleri merak konusu oldu. 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyat aralıkları ile 240 aya varan vadeli ödeme seçenekleri araştırılıyor. Vatandaşlar özellikle taksit miktarlarını ve sabit olup olmadığını merak ediyor.

"Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek sosyal konutlar için ödeme koşulları netleşti. TOKİ’nin 500 bin konut projesine yoğun başvuru yapılırken vatandaşlar peşinat oranından taksit başlangıç tarihlerine kadar tüm detayları öğrenmek istiyor.

TOKİ ÖDEMELERİ NASIL OLUYOR?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde ödeme sistemi yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle gerçekleşecek. Bu kapsamda daire bedelinin yüzde 10’u sözleşme sırasında peşin olarak talep ediliyor. Kalan tutar ise 240 ay vadeye yayılan sabit taksitlerle ödeniyor. Taksitler, dairenin metrekare büyüklüğüne ve bulunduğu ile göre değişiklik gösterir.

Peşinat ödemeleri kura çekimi tamamlandıktan sonra belirlenmiş tarihler arasında yapılacak. TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

1+1, 2+1 500 BİN KONUT ÖDEME PLANI

İstanbul için ödeme planı:

1+1 55 m2 evler 7.313 TL'den başlayan taksitlerle

Satış fiyatı ise 1.950.000 TL.

2+1 65m2 evler 9.188 TL'den başlayan taksitlerle

Satış fiyatı ise 2.450.000 TL

2+1 80 m2 evler 11.063 TL'den başlayan taksitlerle

Satış fiyatı ise 2.950.000 TL.

Anadolu illeri için ödeme planı:

1+1 55 m2 evler 6.750 TL'den başlayan taksitlerle

Satış fiyatı ise 1.800.000 TL.

2+1 65 m2 evler 8.250 TL'den başlayan taksitlerle

Satış fiyatı ise 2.200.000 TL.

2+1 80 m2 evler 9.938 TL'den başlayan taksitlerle

Satış fiyatı ise 2.650.000 TL.

TOKİ taksitleri ödeme planı

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ SABİT Mİ, ARTACAK MI?

TOKİ uygulamalarında olduğu gibi 500 bin Sosyal Konut Projesi'nde de taksitler, memur maaş artış oranına bağlı olarak yılda iki kez güncellenecek. Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen artış doğrultusunda taksit tutarları yeniden hesaplanacak.

İREM ÖZCAN

