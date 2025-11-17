Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 17 Kasım 2025 Pazartesi günü için zorunlu su kesintisi uygulanan bölgeleri tek tek duyurdu. İçme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle bazı ilçelerde yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geri geleceğini merak etmeye başladı. İşte, ASKİ güncel su kesintisi...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından duyurulan 17 Kasım Pazartesi günü su kesintisi, özellikle Polatlı'yı etkiliyor.

İçme suyu hattındaki arıza nedeniyle başlayan kesintinin, ASKİ ekiplerinin yoğun çalışmasıyla akşam saat 19.00'da sona erecektir.

17 Kasım ASKİ su kesintisi listesi! Bugün Ankarada sular ne zaman gelecek?

BUGÜN ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bugün Ankara'nın Polatlı, Çubuk, Akyurt ve Sirkeli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Suların gün içinde gelmesi bekleniyor.

POLATLI

Arıza Tarihi: 17.11.2025 08:45:00

Tamir Tarihi: 17.11.2025 19:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Zafer mahallesi Adnan Menderes Cad üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Zafer mah. bir kısım

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 17.11.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 17.11.2025 11:00:00

Detay: Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İmam Hatip Caddesinde meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Çubuk İlçesi Cumhuriyet Mahallesi İmam Hatip Caddesi, Erat Sokak, Olgunlar Sokak çevresi.

POLATLI

Arıza Tarihi: 17.11.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 17.11.2025 20:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Basri Mah üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Basri mah.

AKYURT

Arıza Tarihi: 17.11.2025 10:20:00

Tamir Tarihi: 17.11.2025 15:00:00

Detay: Yeşiltepe mahallesi erişen sokak içinde müteahhit firma kazı çalışması esnasında dağıtım şebeke hattına zarar vemiştir bu nedenle ilgili su kesintisi uygulanacaktır vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: yeşiltepe mahallesi vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 17.11.2025 10:20:00

Tamir Tarihi: 17.11.2025 16:00:00

Detay: ZORUNLU SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şehitlik Mah mevlna Cad üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe mah. Bir kısım

SİRKELİ

Arıza Tarihi: 17.11.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 17.11.2025 14:00:00

Detay: Sincan ilçesi saraycık mahallesi küme evleri içerisinde oluşan ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: saraycık mahallesinin bir kısmı sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

SEVCAN GİRGİN

