Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan arıza, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kentin birçok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Özellikle Gemlik, İnegöl ve Kemalpaşa'da yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte 17 Kasım Pazartesi günü BUSKİ su kesintisi....

17 Kasım 2025 Pazartesi günü BUSKİ, planlı bakım ve büyük anahat arızaları sebebiyle üç farklı ilçede su kesintisi uygulanıyor. Kesintinin süresi, arızanın türüne ve çalışmanın kapsamına göre ilçeden ilçeye farklılık gösteriyor.

17 Kasım BUSKİ su kesintisi sorgulama! Bursada sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

17 KASIM BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

17 Kasım Pazartesi günü Bursa'nın bazı ilçelerinde yaşanan su kesintileri, BUSKİ'nin planlı bakım ve arıza onarım çalışmaları sebebiyle devam etmektedir.

Gemlik'te Eşref Dinçer Mahallesi'nde suyun geri verilmesi için tahmini bitiş saati öğleden sonra 13.00 olarak duyuruldu. İnegöl'de ise Anahat Arızası sebebiyle Cuma, Yenice ve Ağaç İşleri Sanayi civarındaki kesintilerim akşam 18.00'de sonlanacağı tahmin ediliyor.

İnegöl Ertuğrulgazi ve Mustafakemalpaşa Hamzabey gibi bölgelerde ise kanalizasyon çalışmaları kapsamında sular, 24-27 Kasım tarihlerine kadar 09:00 ile 18:00 saatleri arasında zaman zaman kesintili olarak verilecektir.

17 Kasım BUSKİ su kesintisi sorgulama! Bursada sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

GEMLİK/ EŞREF DİNÇER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2025 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/11/2025 13:00

Kesim Tarihi: 17/11/2025 09:30

Açıklama: İçme suyu arıza bakım onarım çalışması

17 Kasım BUSKİ su kesintisi sorgulama! Bursada sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

İNEGÖL/ CUMA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 17/11/2025 09:00

Açıklama: ANAHAT ARIZASI CUMA MAH YENİCE MAH AĞAÇ İŞLERİ

17 Kasım BUSKİ su kesintisi sorgulama! Bursada sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

İNEGÖL/ ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 17/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 17.11.2025 - 27.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

17 Kasım BUSKİ su kesintisi sorgulama! Bursada sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

MUSTAFAKEMALPAŞA/ HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 11/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile çevresindeki muhtelif cadde ve sokaklarda, 11.11.2025 – 24.11.2025 tarihleri arasında 09.00–18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası