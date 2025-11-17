Kılıçdaroğlu, Soylu, Perinçek, Binali Yıldırım... Siyasetçileri buluşturan düğün
Eski Bakan Mehmet Sevigen'in oğlu dünyaevine girdi. Düğüne eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Perinçek, Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım gibi çok sayıda ünlü siyasetçi katıldı.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen'in oğlu Berke Sevigen ile iş adamı Bayram Yıldız'ın kız kardeşi Nurcan Yıldız evlendi.
- Çok sayıda siyasetçi törene katıldı.
- Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Önder Aksakal gibi isimler arasında.
- Çiftin nikah cüzdanını Binali Yıldırım takdim etti.
CHP'de 4 dönem milletvekilliği yapan eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in oğlu Berke Sevigen ile iş adamı Bayram Yıldız'ın kız kardeşi Nurcan Yıldız evlendi.
ÖNERİLEN
EKONOMİ
Alman Commerzbank'tan dolar ve euro tahmini! 1 yıl içinde %36,5 yükseliş bekleniyor
ÇOK SAYIDA SİYASİ KATILDI
Düğüne törenine çok sayıda siyasetçi katıldı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, CHP'li İlhan Kesici, eski Bakan Cavit Çağlar, Orhan Gencebay, iş insanı Tuncay Özilhan da katıldı.
Çiftin nikah cüzdanını ise Binalı Yıldırım takdim etti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR