Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ 500 bin konut projesi, 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Başvuru sürecini tamamlayan binlerce kişi, gözünü kura çekim tarihlerine çevirdi. Yüz binlerce kişi ''Ankara TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak?'' sorusunun cevabını arıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen TOKİ 500 bin konut projesinde kura çekimleri kademeli olarak gerçekleştiriliyor. 2025 yılının son günlerinde başklayan çekilişler, 2026 yılı ocak ayına kadar farklı illerde devam edecek. Deprem bölgesindeki illere öncelik verilerek belirlenen kura takvimi, il bazlı olarak açıklanıyor. Peki, Ankara TOKİ çekilişi ne zaman?

Ankara TOKİ çekilişi ne zaman? İl il TOKİ kura çekimi tarihleri açıklanıyor!

ANKARA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Ankara için yapılacak kura çekilişinin tarihi henüz açıklanmadı. Kura süreci il il ilerlerken, başkentteki çekiliş için gözler TOKİ’den gelecek resmi duyurulara çevrildi.

Ankara TOKİ çekilişi ne zaman? İl il TOKİ kura çekimi tarihleri açıklanıyor!

ANKARA TOKİ KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Ankara TOKİ kura tarihi şu an için netleşmiş değil. İstanbul ve İzmir ile birlikte Ankara, kura takvimi henüz açıklanmayan metropol iller arasında. Tarihler belli olduğunda TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Ankara TOKİ çekilişi ne zaman? İl il TOKİ kura çekimi tarihleri açıklanıyor!

TOKİ KURA TAKVİMİ 2025-2026 BELLİ OLAN İLLER

Bakanlık tarafından paylaşılan planlamaya göre kura çekimi yapılan ve yapılacak bazı iller ve tarihler;

Adıyaman - 29 Aralık 2025

Şırnak - Hakkari - 30 Aralık 2025

Siirt - Van - 5 Ocak 2026

Mardin - Ağrı - 6 Ocak 2026

Batman - 7 Ocak 2026

Ankara TOKİ çekilişi ne zaman? İl il TOKİ kura çekimi tarihleri açıklanıyor!

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 500 bin konut projesinde ilk teslimlerin Mart 2027’de başlaması planlanıyor. Bununla birlikte bazı projelerde 2026 yılı içerisinde de konut teslimlerinin yapılması öngörülüyor. Teslim tarihleri, projelerin bulunduğu il ve inşaat sürecine göre değişiklik gösterecek.

Ankara TOKİ çekilişi ne zaman? İl il TOKİ kura çekimi tarihleri açıklanıyor!

KONTENJAN DAĞILIMI VE HAK SAHİPLİĞİ

TOKİ konutları için başvurular belirlenen kontenjanlar doğrultusunda değerlendiriliyor. Gençler için yüzde 20, emekliler için yüzde 20, engelliler için yüzde 5, şehit yakınları ve gaziler için yüzde 5, diğer başvuru sahipleri için ise yüzde 50 oranında kontenjan ayrılıyor. Kura çekimleri belirlenen dağılıma göre yapılacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İLGİLİ HABERLER YASAM Kırklareli TOKİ Sosyal Konut Kurası çekim tarihi belli oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası