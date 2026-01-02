İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl üniversite öğrencilerine yönelik olarak sağlanan Genç Üniversiteli Sosyal Desteği bursu, 2026 yılı için de binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Başvuru sürecinin kasım ayında tamamlanmasının ardından gözler 2026 İBB burs sonuçlarına çevrildi. Binlerce öğrenci '' İBB burs sonuçları açıklandı mı, burs ne zaman yatacak, kaç TL?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte detaylar ve İBB burs sonucu sorgulama ekranı...

2026 İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Başvuruların sona ermesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirme süreci başlatıldı. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, burs ne zaman yatacak, kaç TL?

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen Genç Üniversiteli Sosyal Desteği İBB bursu 2026 yılı sonuçları açıklandı.

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İBB burs ödemeleri, sonuçların açıklanmasının ardından gerçekleştiriliyor. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ilk ödemenin sonuçların ilan edildiği dönemde öğrencilerin hesaplarına yatırıldığı görüldü. 2026 yılı için de burs ödemelerinin sonuçlardan kısa bir süre sonra başlaması öngörülüyor.

İBB BURSU KAÇ TL?

2026 yılında İBB Genç Üniversiteli bursu kapsamında öğrencilere toplam 20 bin TL destek verilecek. Tutarın geçmiş yıllarda olduğu gibi iki taksit halinde ödenmesi bekleniyor. Her bir taksitin 10 bin TL olması öngörülürken, ödeme planı sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.

İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL, NEREDEN YAPILIR?

İBB burs sonuçları açıklandığında öğrenciler, başvuru sonuçlarını İstanbul Senin Uygulaması üzerinden ya da Genç Üniversiteli resmi internet sitesi aracılığıyla sorgulayabilecek.

Ayrıca 153 Çözüm Merkezi üzerinden de burs sonuçlarıyla ilgili bilgi alınabilecek. Sonuç ekranı aktif hale geldiğinde T.C. kimlik bilgileriyle sorgulama yapılabilecek.

İBB BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

