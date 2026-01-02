Rusya, Harkiv'de hayvanat bahçesini hedef aldı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'ndaki Feldman Ekopark Hayvanat Bahçesi, Rusya’nın güdümlü hava bombası saldırısının hedefi oldu.
Sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda, hayvanların kış koşullarında barındırıldığı bölümlerin de aralarında bulunduğu üç yapı tamamen yıkıldı.
Patlamanın ardından kuşların bulunduğu alanlarda kayıplar yaşanırken, bazı yırtıcı hayvanların yaralandığı bildirildi.
Saldırı, hayvanat bahçesinin geniş bir bölümünde ağır hasara yol açtı.
ZAPORİJYA KENTİNE DE BOMBA YAĞDIRDILAR
Ukrayna’nın Zaporijya kentine, Rusya tarafından gece saatlerinde iki ayrı insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi.
Ukrayna Devlet Acil Servisi'nin açıklamasına göre ilk saldırıdan kaynaklanan patlama nedeniyle konutlar, yol yüzeyi ve bazı araçlar da zarar gördü.
Sabaha karşı gerçekleşen ikinci saldırıda ise bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, bomba imha ekipleri bölgede tehlikeli İHA parçalarına karşı inceleme yaptı.
Saldırıların ardından olay yerlerinde tüm acil servislerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.