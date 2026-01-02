Sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda, hayvanların kış koşullarında barındırıldığı bölümlerin de aralarında bulunduğu üç yapı tamamen yıkıldı.

ZAPORİJYA KENTİNE DE BOMBA YAĞDIRDILAR

Ukrayna’nın Zaporijya kentine, Rusya tarafından gece saatlerinde iki ayrı insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi.



Ukrayna Devlet Acil Servisi'nin açıklamasına göre ilk saldırıdan kaynaklanan patlama nedeniyle konutlar, yol yüzeyi ve bazı araçlar da zarar gördü.